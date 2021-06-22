1 958 жителей области отчисляют деньги на прибавку к будущей пенсии

22.06.2021 | 10:19

Пенсионный фонд РФ направил в 2020 году 26,1 млн рублей на лицевые счета жителей Пензенской области, сделавших добровольные отчисления на свою пенсию. Это ответный взнос государства участникам программы софинансирования пенсионных накоплений.

Вступить в программу можно было до 31 декабря 2014 года. Ее участники могут перечислять от 2 000 до 12 000 рублей в год на формирование пенсии и получать аналогичную сумму от государства.

По состоянию на 2021 год в Пензенской области проживает 1 958 участников программы. В прошлом году жители региона перевели 26,12 млн рублей добровольных взносов. Средний взнос составил 13,3 тыс. рублей.

Перечисленная сумма софинансирования отличается от суммы взносов участников, поскольку некоторые годовые платежи были меньше 2 000 или больше 12 000 рублей в год, в то время как увеличению подлежат только взносы в указанных пределах.

В дополнение к средствам граждан и государства поступили и взносы работодателей, сделавших отчисления за своих сотрудников, которые участвуют в программе. Общая сумма таких перечислений - 64 000 рублей.

Средний размер прибавки к пенсии участника программы софинансирования в Пензенской области составляет почти 2 000 рублей в месяц. Эта величина ежегодно растет за счет новых поступлений, софинансирования государства, а также в результате инвестирования накопленных средств.

«Контролировать формирование пенсии по программе можно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг», - сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.