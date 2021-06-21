Жители нескольких районов Пензы на сутки останутся без холодной воды

21.06.2021 | 09:44

Жители нескольких районов Пензы на сутки останутся без холодного водоснабжения из-за переврезки магистральных водопроводов новостроек. Также специалисты проведут работы по подготовке к отопительному сезону.

С 8:00 среды, 23 июня, до 8:00 24-го числа воды не будет на улицах Московской, Володарского, Кирова (от Кураева вниз), Пушкина, Ставского, Плеханова, Некрасова, Гладкова, Суворова.

Также ресурс не будут подавать в Заводской район, в дома на улицах Ленина, Гагарина, Германа Титова (и проезд), Беляева, Леонова, Циолковского, Крупской, Шмидта, Ударной, Комсомольской, Докучаева, Кулибина.

Прекратится водоснабжение Бугровки (со стороны улицы 8 Марта до Средней), улиц 8 Марта, Карпинского (нижняя часть от Громова до памятника Победы), проспекта Победы (от памятника до Серпуховской улицы), улиц Фурманова, Вяземского, Островского, Пугачева, Малой Бугровки, Бекешской, Коммунистической, Ворошилова, Пугачева.

Под отключение попадут районы: Райки, Север, Автовокзал, а также Южная Поляна, остров Пески, частично Шуист, Пенза-IV, Пенза-III, 610-й квартал и улицы Островского, Вяземского.

«На период отключений будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний», - отметили в горводоканале.