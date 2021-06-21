Пензенских водителей призвали не оставлять детей в салоне в жару

21.06.2021 | 14:16

Сотрудники ГИБДД призвали пензенских водителей воздержаться от дальних поездок в жаркие дни, а если необходимость в этом все же есть, то быть особенно внимательными на дороге в состоянии утомления.

«Прежде всего следует заблаговременно проверить техническое состояние автомобиля, посмотреть, как работают системы кондиционирования и электроника, проверить состояние аккумулятора», - предупредили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Водителей просят обращать внимание на состояние не только машины, но и свое собственное.

«Если присутствует головокружение, слабость, головная боль, то следует остановиться - продолжать движение с подобными симптомами крайне опасно. Из-за жары возможны резкие перепады давления, поэтому нужно обязательно возить с собой соответствующие медикаменты. Ни в коем случае в жаркую погоду не оставляйте в салоне автомобиля детей и домашних животных», - обратились к автомобилистам в ГИБДД.

С 21 по 27 июня в области ожидается жаркая погода. 21-го температура воздуха днем может достигнуть отметки в 33 градусов тепла, 22-го - 35. 24, 25, 26 и 27-го числа прогнозируется облачная погода с прояснениями. Дождей специалисты не обещают.