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Общество

Пензенских водителей призвали не оставлять детей в салоне в жару

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Сотрудники ГИБДД призвали пензенских водителей воздержаться от дальних поездок в жаркие дни, а если необходимость в этом все же есть, то быть особенно внимательными на дороге в состоянии утомления.

«Прежде всего следует заблаговременно проверить техническое состояние автомобиля, посмотреть, как работают системы кондиционирования и электроника, проверить состояние аккумулятора», - предупредили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Водителей просят обращать внимание на состояние не только машины, но и свое собственное.

«Если присутствует головокружение, слабость, головная боль, то следует остановиться - продолжать движение с подобными симптомами крайне опасно. Из-за жары возможны резкие перепады давления, поэтому нужно обязательно возить с собой соответствующие медикаменты. Ни в коем случае в жаркую погоду не оставляйте в салоне автомобиля детей и домашних животных», - обратились к автомобилистам в ГИБДД.

С 21 по 27 июня в области ожидается жаркая погода. 21-го температура воздуха днем может достигнуть отметки в 33 градусов тепла, 22-го - 35. 24, 25, 26 и 27-го числа прогнозируется облачная погода с прояснениями. Дождей специалисты не обещают.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

, посмотреть, как работают системы кондиционирования
как она может работать, если ее нет в жигулях?

Гость||

У знакомых так чихуашечка в машине умерла,а хозяйка кино смотрела и в кафешке зависла... Мужик её выгнал после этого.

Гость||

Правильно сделал. Хорошо, не ребенка в машине оставила

Гость||

Вы чего тут собрались указания яжматерям давать? Им никто не указ!

Гость||

Гость писал(a):

Правильно сделал. Хорошо, не ребенка в машине оставила
Так она мётвую собачёнку у Коллажа в кусты выкинула,а мужу сказала,что убежала собачка,но подруньки заложили. Мужик нашёл собачёнку и похорнил,а ЭТУ выкинул.

Гость||

Пол Пензы таких яжематей. С губищами рыбьими.

Гость||

Вот это подруньки...Наверное, за мужика конкурировали.

Гость||

В Москве губищи, бровищи и титищи уже не делают. Это только в деревнях осталось.

Имя: Гость
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