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Общество

Оторвало руку: женщина, уронившая в тесто зажигалку, получит 0,6 млн

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В Иссе индивидуальный предприниматель не согласился с решением суда и в результате лишился более крупной суммы денег, чем изначально. Его обязали компенсировать моральный вред работнице, получившей травму на производстве.

27 июля 2018 года 24-летняя женщина устроилась на предприятие в качестве пекаря, и на третий день с ней случилось ЧП.

«Во время очистки шнековой камеры бункера загрузки тестоделительной машины с конвейером ТД-301 от остатков теста она уронила зажигалку, которая находилась в кармане ее рабочего халата. Не отключив вращающийся шнек тестоделительной машины от электропитания, левой рукой она попыталась достать из камеры бункера зажигалку, но ее левую руку захватило вращающимся шнеком тестоделительной машины», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

В итоге женщине ампутировали предплечье.

«С декабря 2019 года ей бессрочно установлена степень утраты профессиональной трудоспособности в размере 50% в связи с несчастным случаем на производстве», - уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Полноценно работать теперь сельчанка - мать двоих детей - не может, ей необходим дорогой протез, покупать который нужно за свои деньги.

Женщина обратилась в суд с иском в отношении работодателя. Она указала, что никакой инструктаж не проходила, и попросила компенсировать ей моральный вред в размере 1,5 млн рублей.

«Представитель ответчика выразил согласие выплатить 250 000 рублей. По его мнению, в действиях истца имеет место грубая неосторожность: несмотря на предупреждения со стороны работников цеха и директора, она пронесла на производство посторонние предметы», - уточнили в пресс-службе.

В итоге суд первой инстанции постановил оштрафовать работодателя на 12 000 рублей за нарушение требований охраны труда с компенсацией морального вреда потерпевшей в сумме 400 000 рублей.

«Не согласившись с суммой компенсации, ответчик подал жалобу, в которой просил снизить ее размер, а истец и прокурор в своем представлении, наоборот, просили увеличить сумму. Судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда, изучив все доводы, сочла возможным увеличить размер компенсации до 600 000 рублей», - заключили в пресс-службе.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

С припёком кондитерка...

Гость||

реально зажигалку ронять а потом лезть за ней в агрегат это нарушение всех норм тб и никакой интруктаж тут не требуется для осознания

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Не отключив вращающийся шнек тестоделительной машины от электропитания, левой рукой она попыталась достать из камеры бункера зажигалку, но ее левую руку захватило вращающимся шнеком тестоделительной машины
Надо было прямо головой в бункер лезть!

Гость||

Почему у нее была зажигалка?Ведь она работала с продуктами?Женщину жалко-такая молодая!ТБ не соблюдена!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

С декабря 2019 года ей бессрочно установлена степень утраты профессиональной трудоспособности в размере 50% в связи с несчастным случаем на производстве
Это 3 группа инвалидности?

Гость||

Ответчик заплатил 600 вместо запрошенных полтора миллиона. В каком месте он заплатил больше, не согласившись с чем? То, что он предланал 250 - никакой смысловой нагрузки не несёт.

Гость||

Мораль: не кури!

Гость||

Как вообще курильщицу допустили на пищевое производство?

Гость||

Почему работодатель вообще был оштрафован? Каковы доводы суда?

Гость||

Зря. Сама виновата. Надо было технику безопасности соблюдать. Работодатель влетел на деньги хорошо.

Гость||

если женщина курит это говорит о её моральных качествах и интеллекте, брать такую на работу стремно.

Гость||

Гость 16:18, в статье же всё указано: предприниматель не согласился платить пострадавшей 400 тыс. руб.

"В итоге суд первой инстанции постановил оштрафовать работодателя на 12 000 рублей за нарушение требований охраны труда с компенсацией морального вреда потерпевшей в сумме 400 000 рублей.

«Не согласившись с суммой компенсации, ответчик подал жалобу, в которой просил снизить ее размер, а истец и прокурор в своем представлении, наоборот, просили увеличить сумму. Судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда, изучив все доводы, сочла возможным увеличить размер компенсации до 600 000 рублей», - заключили в пресс-службе".

Гость||

Гость писал(a):

Как вообще курильщицу допустили на пищевое производство?
Потому, что запаха табака, как и самого табака в батонах никто не находил. А вот ногти, презервативы, крысиные хвосты...

Гость||

В этой ситуации две стороны жалко. Молодая женщина сильно пострадала. Но и предприниматель как мог узнать, что было в кармане у работницы.

Имя: Гость
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