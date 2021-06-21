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Общество

Новый дом «Созвездия» Спутника - яркая жизнь в комфортных условиях

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Холдинг «Термодом» продолжает строительство жилого комплекса «Созвездие». Новое строение кирпичное. Как и остальные дома ЖК, он назван в честь звезды - «Майя».

Квартира рядом с озером и благоустроенной набережной - это яркая жизнь в комфортных условиях.

До водоема всего пять минут ходьбы, поэтому жители смогут устроить себе утреннюю прогулку с кофе, пробежку с комплексом упражений. На тропе здоровья оборудованы воркаут-площадки, идеально подходящие для любителей спорта.

Также рядом расположен парк аттракционов с батутами, организован прокат велосипедов и роликов, пляж, на фонтанной площади регулярно устраиваются праздники, поэтому вопрос, чем занять ребенка в выходные, отпадает.

А еще новый дом - это детские и спортивные площадки во дворе, беседки с подсветкой, в которых так приятно отдыхать по вечерам, зоны йоги и чтения с парковыми диванчиками, зона солярия с удобными шезлонгами.

Для комфорта жителей - безопасные лифты марки Otis, мягкая зона ожидания, колясочная и лапомойка в холле. На фасадах - декоративные корзины для кондиционеров, чтобы защитить климатическую технику и сохранить единый стиль фасадов.

Сейчас у покупателей широкий выбор планировок: от 1-комнатных площадью 43 кв. м до 3-комнатных в 98 кв. м. Выход на балкон из кухни, комнаты или сразу из двух комнат, есть квартиры с одним или двумя санузлами.

Консультации и ответы на вопросы можно получить по номеру 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Созвездие» - ООО СЗ «Созвездие» и ООО СЗ «Созвездие 2», проектные декларации на наш.дом.рф.

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