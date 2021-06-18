В Пензенской области приспустят флаги в День памяти и скорби

18.06.2021 | 16:46

Во вторник, 22 июня, в Пензенской области проведут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Олег Мельниченко 18-го числа.

В День начала Великой Отечественной войны жители региона возложат венки и цветы к памятникам и воинским захоронениям. На зданиях общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций приспустят государственные флаги.

В Пензе у Монумента воинской и трудовой славы молодежь проведет патриотическую акцию - с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

В школах и детских летних оздоровительных лагерях пройдут мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти.

Тематические мероприятия также состоятся в учреждениях культуры, говорится в тексте документа.