Общество

В Пензенской области приспустят флаги в День памяти и скорби

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Во вторник, 22 июня, в Пензенской области проведут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Олег Мельниченко 18-го числа.

В День начала Великой Отечественной войны жители региона возложат венки и цветы к памятникам и воинским захоронениям. На зданиях общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций приспустят государственные флаги.

В Пензе у Монумента воинской и трудовой славы молодежь проведет патриотическую акцию - с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

В школах и детских летних оздоровительных лагерях пройдут мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти.

Тематические мероприятия также состоятся в учреждениях культуры, говорится в тексте документа.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе у Монумента воинской и трудовой славы молодежь проведет патриотическую акцию - с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.
А что со Стелой героям ВОВ и Туда на Советской площади?

Никто не забыт и ничто не забыто? Память о них будет жить в веках?

Гость||

Гость писал(a):

Туда
ТРУДА.

Имя: Гость
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