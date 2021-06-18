В Пензе посадили дуб в честь доктора медицины Ирвина Ялома

18.06.2021 | 19:15

Пензенские психологи решили необычным способом поздравить с днем рождения своего заокеанского коллегу. В честь 90-летия доктора медицины, профессора Стэнфордского университета Ирвина Ялома в парке имени В. Г. Белинского посадили дуб - символ мудрости и долголетия.

Автор научно-популярной и художественный литературы своим трудами дал поводы для размышления многим практикующим психологам по всему миру. У мистера Ялома русские корни: его родители эмигрировали из России в начале прошлого столетия и обосновались в столице Соединенных Штатов.

«Он живет в Вашингтоне, и, думаю, каждому было бы приятно иметь собственное дерево на совершенно другом континенте. Как только наше мероприятие закончится, мы ему отправим фото и небольшое видео. Из-за разницы во времени у нас есть еще несколько часов, чтобы его поздравить», - рассказала организатор акции Наталья Маньченко.

Несмотря на преклонный возраст, выдающийся врач-психотерапевт продолжает принимать пациентов и работать над новыми изданиями, многие из которых выпускаются на русском языке. Эти книги в качестве учебных пособий штудируют тысячи отечественных последователей Ирвина Ялома.