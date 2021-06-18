Общество

В Пензе посадили дуб в честь доктора медицины Ирвина Ялома

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Пензенские психологи решили необычным способом поздравить с днем рождения своего заокеанского коллегу. В честь 90-летия доктора медицины, профессора Стэнфордского университета Ирвина Ялома в парке имени В. Г. Белинского посадили дуб - символ мудрости и долголетия.

Автор научно-популярной и художественный литературы своим трудами дал поводы для размышления многим практикующим психологам по всему миру. У мистера Ялома русские корни: его родители эмигрировали из России в начале прошлого столетия и обосновались в столице Соединенных Штатов.

«Он живет в Вашингтоне, и, думаю, каждому было бы приятно иметь собственное дерево на совершенно другом континенте. Как только наше мероприятие закончится, мы ему отправим фото и небольшое видео. Из-за разницы во времени у нас есть еще несколько часов, чтобы его поздравить», - рассказала организатор акции Наталья Маньченко.

Несмотря на преклонный возраст, выдающийся врач-психотерапевт продолжает принимать пациентов и работать над новыми изданиями, многие из которых выпускаются на русском языке. Эти книги в качестве учебных пособий штудируют тысячи отечественных последователей Ирвина Ялома.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Своих героев нет в Отечестве или кэшбэк не тот?

Гость||

У них равнение на запад.

Гость||

А на кого должно быть? Истоки психологии и психиатрии там.

Имя: Гость
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