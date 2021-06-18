В мэрии Пензы рассказали, появится ли светофор у ТЦ «Весна»

18.06.2021 | 11:45

На нерегулируемом пешеходном переходе у ТЦ «Весна» на проспекте Строителей светофор пока не появится. Об этом сообщил и. о. заммэра Пензы по городскому хозяйству Павел Якунин.

Установить автоматический регулировщик на данном участке просили местные жители, обращавшиеся в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

«В первоочередном порядке мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения выполняются в местах концентрации ДТП, определенных сотрудниками ГИБДД. В данном случае пешеходный переход очагом аварийности не является», - говорится в документе, подписанном Павлом Якуниным.

Кроме того, по его словам, перечень объектов, которые будут оборудованы в 2021 и 2022 годах, уже сформирован и согласован.

«В связи с тем что введение светофорного регулирования требует разработки проектно-сметной документации, которая должна пройти государственную экспертизу и проверку сметной стоимости, возможность выполнения работ будет рассмотрена в 2023 году», - заключил чиновник.