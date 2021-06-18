Общество

В мэрии Пензы рассказали, появится ли светофор у ТЦ «Весна»

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На нерегулируемом пешеходном переходе у ТЦ «Весна» на проспекте Строителей светофор пока не появится. Об этом сообщил и. о. заммэра Пензы по городскому хозяйству Павел Якунин.

Установить автоматический регулировщик на данном участке просили местные жители, обращавшиеся в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

«В первоочередном порядке мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения выполняются в местах концентрации ДТП, определенных сотрудниками ГИБДД. В данном случае пешеходный переход очагом аварийности не является», - говорится в документе, подписанном Павлом Якуниным.

Кроме того, по его словам, перечень объектов, которые будут оборудованы в 2021 и 2022 годах, уже сформирован и согласован.

«В связи с тем что введение светофорного регулирования требует разработки проектно-сметной документации, которая должна пройти государственную экспертизу и проверку сметной стоимости, возможность выполнения работ будет рассмотрена в 2023 году», - заключил чиновник.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

пешеходный переход очагом аварийности не является
Зато штрафы выписывать удобно)

Гость||

Гость писал(a):

пешеходный переход очагом аварийности не является

Зато штрафы выписывать удобно)

Да, там постоянно засада, пешеходный поток на переходе практически непрерывный, поэтому водители регулярно пересекают зебру неправильно, с точки зрения прячущихся инспекторов, и начинается веселая погоня с сиреной и грозные окрики через динамики.

Гость||

Этот переход ГИБДД никому не отдаст.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения выполняются в местах концентрации ДТП, определенных сотрудниками ГИБДД
То есть пока никого насмерть не задавят, никто не пошевелится? И "определенных сотрудниками" звучит как-то двусмысленно. ГИБДД из своих соображений решает, в каком месте концентрацию ДТП повысить?

Гость||

У ТЦ премьера поглядите что творится, сейчас горилла на тазе на внутренней дороге к домам чуть девушку не сшибла, и еще орет ей в след нечленораздельное. Там кто следит или нет? А ребенка пару секунд на смерть.

Гость||

Тц весна, тц премьера, тц проспект, тц берлин, тц кагау, тц космос сити - это, товарищи, все находится в 5 шагах друг от друга... Хороша пемздя, есть что показать гостям города..

Гость||

Магазиновск и тазохамск.

Гость||

Это ведь кто-то нехило питается с земель под тц, аренду дерут в пять шкур с барыг.

Гость||

Магниты и пятерочки само собой, отдельно плюс ларьки и сараи понатыканы, из каждой ямы что-то торгуют. Вот как засрали город.

Гость||

И ни одного сквера, парка, дорожки, пруд у шестой и тот засрат.

Имя: Гость
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