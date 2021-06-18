19 июня кузнечане смогут добраться до кладбища на дачных автобусах

18.06.2021 | 12:52

В Троицкую родительскую субботу, 19 июня, жители Кузнецка, желающие почтить память предков, смогут добраться до кладбища в Зеленом Шуме на дачных автобусах.

«В день всеобщего поминовения усопших движение дачных автобусов Кузнецк - Зеленый Шум и Кузнецк - Кармановка будет осуществляться с заездом на восточное кладбище», - пояснили в пресс-службе администрации города.

Уточняется, что по первому маршруту транспорт будет отправляться в 8:00, 10:00 15:00 и 18:00, по второму - в 7:00, 9:00, 16:00 и 19:00.

«Цена билета будет соответствовать тарифу дачного маршрута. Отправление автобусов - от АТП», - добавили в пресс-службе.

Добраться до кладбища на автобусе смогут и зареченцы. Общественный транспорт заберет пассажиров от КПП № 5 (А) и № 11 (АМ). Цена билета составит 20 рублей, будут действовать проездные и льготы.

В Пензе дополнительный транспорт 19 июня выделять не планируется.