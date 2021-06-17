В Заречном пожарная машина не смогла въехать во двор из-за Kia Rio

17.06.2021 | 17:20

В среду, 16 июня, в Заречном прошла очередная проверка возможности проезда спасательной техники по дворам. На этот раз пожарная автоцистерна побывала в самом молодом микрорайоне города - Озерском.

В некоторых местах пробираться ей пришлось с трудом, хотя по улицам Ахунской и Заречной специалисты проехали без труда. А во дворе дома № 5 на Зеленой им преградил путь автомобиль Kia Rio. Сотрудники ГИБДД провели с его владельцем беседу и составили протокол о нарушении.

«Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий патрубков для подключения пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки специальной техники», - напомнили сотрудники МЧС.

Подобные рейды в Заречном проходят регулярно. Во время их проведения горожан информируют о необходимости освобождения у домов проезда для спецтранспорта экстренных служб.

«Стараясь не задеть припаркованные автомобили, огнеборцы теряют драгоценное время на пути спасения человеческой жизни, когда счет идет на секунды», - отметили в пресс-службе администрации Заречного.