Общество

В Заречном пожарная машина не смогла въехать во двор из-за Kia Rio

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В среду, 16 июня, в Заречном прошла очередная проверка возможности проезда спасательной техники по дворам. На этот раз пожарная автоцистерна побывала в самом молодом микрорайоне города - Озерском.

В некоторых местах пробираться ей пришлось с трудом, хотя по улицам Ахунской и Заречной специалисты проехали без труда. А во дворе дома № 5 на Зеленой им преградил путь автомобиль Kia Rio. Сотрудники ГИБДД провели с его владельцем беседу и составили протокол о нарушении.

«Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий патрубков для подключения пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки специальной техники», - напомнили сотрудники МЧС.

Подобные рейды в Заречном проходят регулярно. Во время их проведения горожан информируют о необходимости освобождения у домов проезда для спецтранспорта экстренных служб.

«Стараясь не задеть припаркованные автомобили, огнеборцы теряют драгоценное время на пути спасения человеческой жизни, когда счет идет на секунды», - отметили в пресс-службе администрации Заречного.

Источник — фото www.zarechny.zato.ru
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Гость||

Из за сыкотности она не смогла въехать!

Надо было сдвигать бампером эти дрова, и пусть за ремонт бампера владелец этой кредитной помойки платит

Имя: Гость
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