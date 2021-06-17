В Пензе так и не определили, кто будет содержать городские кладбища

17.06.2021 | 16:01

Электронный аукцион на содержание пензенских кладбищ не состоялся. Это следует из документов, размещенных на федеральном портале госзакупок.

Заказчиком выступал Департамент ЖКХ Пензы. Услуга должна была предоставляться с 1 июля по 31 августа на пяти городских кладбищах: Новозападном с убираемой площадью 38 906 кв. м, Восточном (57 530 кв. м), Ахунском (92 кв. м), Митрофановском (780 кв. м) и Мироносицком (2 660 кв. м).

Начальная (максимальная) цена контракта составила 2 млн 700 тыс. руб.

Единственной организацией, подавшей заявку на участие в аукционе, стало МУП «Спецбюро», которое снизило цену до 2 млн 686,5 тыс. руб.

Однако аукцион, назначенный на среду, 16 июня, не состоялся.

«Единая комиссия приняла решение на основании части 13 статьи 69 Закона № 44-ФЗ признать электронный аукцион несостоявшимся, так как принято решение о соответствии только одной второй части заявки участника электронного аукциона - муниципального унитарного предприятия «Специализированное бюро по коммунальному обслуживанию населения г. Пензы» требованиям, установленным документацией об электронном аукционе», - говорится в протоколе подведения итогов.

В мае департамент ЖКХ уже проводил аукцион на обслуживание кладбищ, предложив за три месяца работы (с 1 июня по 31 августа) 4 млн рублей. Заявку подало ООО «Малые архитектурные формы». В протоколе было записано, что контракт с этим предприятием будет заключен, однако впоследствии определение поставщика было отменено из-за того, что подана была только одна заявка.