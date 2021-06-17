Работа партии «Новые люди» в Пензенской области набирает обороты

17.06.2021 | 16:52

Партия «Новые люди» активно взаимодействуют с жителями, используя при этом современные инструменты коммуникации. Во всех регионах, где есть представительства партии, регулярно открываются центры поддержки инициатив.

В Пензенской области на сегодняшний день работают девять таких центров, а также интернет-приемная. Благодаря этому жителям региона стало удобнее обращаться за помощью. И здесь выигрывают все: пензякам необходимо чувствовать поддержку, а для «Новых людей» важно слышать голос каждого.

Секретарь регионального отделения Алексей Блюдин отметил, что создание онлайн-приемной значительно облегчает коммуникацию.

«Теперь мы сможем быстрее отвечать на обращения, так что, если у вас есть предложения, пожелания, жалобы или инициативы - пишите! Теперь для этого не нужно выходить из дома», - сообщил активист.

Региональное представительство «Новых людей» в области начало работу в октябре 2020 года. За это время сторонники партии реализовали множество благотворительных, экологических и других социально значимых проектов. Среди них «Марафон идей» - грантовый конкурс, благодаря которому Железнодорожный район получил 150 000 рублей на ремонт дороги и благоустройство территории.

Кроме того, активисты партии «Новые люди» посадили более 10 000 саженцев, открыли коворкинг «Новое пространство», а также площадку «Доджо», где каждый житель Пензы может бесплатно заниматься карате, танцами и йогой.

Открытость, внимание к людям и их проблемам - конкурентное преимущество партии на выборах в Госдуму осенью 2021 года.

«Только сообща мы сможем справиться с любой задачей», - девиз работы «Новых людей».