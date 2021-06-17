Коронавирус в Пензенской области: суточная статистика и новые жертвы

17.06.2021 | 13:24

В четверг, 17 июня, региональный оперативный штаб сообщил о 76 новых пациентах с коронавирусом, выявленных за сутки в Пензенской области.

Большинство инфицированных - жители Пензы (39). Также 10 заразившихся зарегистрировали в Нижнеломовском районе, по 5 - в Мокшанском и Пензенском, по 2 - в Башмаковском, Спасском, Земетчинском и Шемышейском, по 1 - в Белинском, Каменском, Лунинском и Пачелмском. В суточную статистику вошел город Заречный, там прибавилось 5 пациентов.

Число случаев COVID-19 в регионе достигло 48 523. Под наблюдением находится 4 839 человек, снято с него 136 670.

В лабораториях с начала эпидемии на коронавирус проверили 993 869 пациентов (всего 1 062 029 исследований). За сутки обследовали 2 621 человека. На данный момент тестирование охватило 76,91% населения области.

За минувшие сутки выписали 25 пациентов, зарегистрирована смерть 5: женщины 1938 года рождения и 4 мужчин 1938, 1939, 1951 и 1963 года рождения. Все погибшие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями, в их числе болезни дыхательной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы.

Общее число поборовших инфекцию в регионе составило 45 275, скончавшихся от коронавирусной пневмонии - 901.