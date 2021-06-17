Общество

Коронавирус в Пензенской области: суточная статистика и новые жертвы

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В четверг, 17 июня, региональный оперативный штаб сообщил о 76 новых пациентах с коронавирусом, выявленных за сутки в Пензенской области.

Большинство инфицированных - жители Пензы (39). Также 10 заразившихся зарегистрировали в Нижнеломовском районе, по 5 - в Мокшанском и Пензенском, по 2 - в Башмаковском, Спасском, Земетчинском и Шемышейском, по 1 - в Белинском, Каменском, Лунинском и Пачелмском. В суточную статистику вошел город Заречный, там прибавилось 5 пациентов.

Число случаев COVID-19 в регионе достигло 48 523. Под наблюдением находится 4 839 человек, снято с него 136 670.

В лабораториях с начала эпидемии на коронавирус проверили 993 869 пациентов (всего 1 062 029 исследований). За сутки обследовали 2 621 человека. На данный момент тестирование охватило 76,91% населения области.

За минувшие сутки выписали 25 пациентов, зарегистрирована смерть 5: женщины 1938 года рождения и 4 мужчин 1938, 1939, 1951 и 1963 года рождения. Все погибшие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями, в их числе болезни дыхательной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы.

Общее число поборовших инфекцию в регионе составило 45 275, скончавшихся от коронавирусной пневмонии - 901.

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Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Гость||

Трепло и болтуны. Ведь все вернется, какими бы вы богатсвами и властью не обладали. Не вам , так вашим близким.

Имя: Гость
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