«Дамате» вложила в модернизацию очистных сооружений 145 млн рублей

17.06.2021 | 12:03

На птицеперерабатывающем заводе компании «Дамате» в Пензенской области в июне завершился очередной этап модернизации локальных очистных сооружений (ЛОС), учитывающий перспективное развитие предприятия.

Строительно-монтажные работы длились около года, в них было занято около 50 сотрудников разных специальностей. Сумма инвестиций в данный процесс превысила 145 миллионов рублей.

На объекте установили новые механические решетки, усреднители, жироуловитель, новую линию флотации, обезвоживатель осадка и другое высокотехнологичное оборудование. Дозирование реагентов контролируется автоматически, что позволяет поддерживать стабильные показатели качества.

На ЛОС трудятся 10 опытных специалистов-операторов, которые регулярно проходят обучение. Они круглосуточно управляют всем оборудованием с пульта и контролируют текущие параметры.

Также на заводе реконструированы ливневые очистные сооружения, смонтирована высокотехнологичная сливная станция для приема стоков с производственных площадок.

ЛОС являются важным звеном в процессе очистки промышленных отходов. Стоки, которые образуются во время производственных работ, санитарной мойки цехов и оборудования, очищаются механическими и химическими способами.

На предприятиях «Дамате» ЛОС построены по самым современным технологиям. В связи с повышением в федеральном природоохранном законодательстве нормативов очистка отходов и стоков регулярно актуализируется: внедряются технологические инновации, устанавливается новое оборудования.

«Сотрудники «Дамате» постоянно анализируют лучшие мировые практики и решения, внедряют инновационные ресурсосберегающие технологии, изучают мнения экспертов и местного населения. Мы следуем общемировым трендам социальной и корпоративной ответственности, поэтому не только уделяем большое внимание этим вопросам, но и инвестируем в объекты инфраструктуры значительные средства», - отметил генеральный директор «Дамате» Рашид Хайров.