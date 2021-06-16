В Пензе депутату объяснили, почему нельзя купить пиво на пляже

16.06.2021 | 14:49

О развитии в Пензе торговли, бытовых услуг и общепита шла речь на заседании комиссии городской думы в среду, 16 июня. Доклад представила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк. Однако депутаты практически сразу перешли к вопросам.

В частности, замглавы Пензы Олег Шаляпин спросил: «Почему мы не можем разрешить предпринимателям торговать на пляжах пивом?»

Ольга Жовтяк сослалась на федеральное законодательство, запрещающее это. Она напомнила, что пиво с 2016 года отнесено к алкогольной продукции и все ограничения по торговле спиртным в общественных местах относятся к нему в полной мере.

«Люди приходят на пляжи и приносят пиво с собой», - констатировал депутат. Однако у Ольги Жовтяк нашелся контраргумент: «Если гражданин принесет пиво с собой на пляж и употребит его, то он будет сам нести ответственность за такое поведение. Если же он купит алкоголь на месте, то отвечать за это будет предприниматель».