Общество

Возле новой школы в Мичуринском срубят 73 дерева вместо 114

Печать

Прокуратура заинтересовалась вырубкой деревьев при строительстве нового корпуса школы на 225 мест в поселке Мичуринском Пензенского района.

Для расчистки стройплощадки от зеленых насаждений был заключен договор подряда на валку 114 деревьев.

Однако, как оказалось, при заключении договора были допущены нарушения. Источник финансирования работ определен неверно, сроки выполнения работ указаны некорректно, а нормативный правовой акт не имел юридической силы на территории Мичуринского сельсовета.

Прокуратура внесла директору образовательного учреждения представление, после чего условия договора пересмотрены, с подрядчиком заключено дополнительное соглашение, исключившее указанные недостатки.

«Кроме того, предусмотрено уменьшение количества вырубаемых деревьев до 73, что позволит сохранить многолетние березы на территории учебного заведения и обеспечит экономию более 310 тысяч рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Это не первая претензия, которая предъявляется к подрядной организации, возводящей школу в Мичуринском.

Контракт с подрядчиком подписали в первых числах апреля, но работа началась не сразу. Тогда врио министра строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев высказал серьезное недовольство ее темпами.

Спустя неделю в Мичуринском побывала представитель минстроя Светлана Круглова, которая попросила строителей «настроиться на работу».

4 мая Александр Гришаев и врио министра образования региона Александр Воронков совместно проверили ход строительства. Они высказали замечание по срокам проведения земляных работ и закладки фундамента. Подрядчик объяснил отставание от графика непогодой.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте