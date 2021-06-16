Возле новой школы в Мичуринском срубят 73 дерева вместо 114

16.06.2021 | 16:13

Прокуратура заинтересовалась вырубкой деревьев при строительстве нового корпуса школы на 225 мест в поселке Мичуринском Пензенского района.

Для расчистки стройплощадки от зеленых насаждений был заключен договор подряда на валку 114 деревьев.

Однако, как оказалось, при заключении договора были допущены нарушения. Источник финансирования работ определен неверно, сроки выполнения работ указаны некорректно, а нормативный правовой акт не имел юридической силы на территории Мичуринского сельсовета.

Прокуратура внесла директору образовательного учреждения представление, после чего условия договора пересмотрены, с подрядчиком заключено дополнительное соглашение, исключившее указанные недостатки.

«Кроме того, предусмотрено уменьшение количества вырубаемых деревьев до 73, что позволит сохранить многолетние березы на территории учебного заведения и обеспечит экономию более 310 тысяч рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Это не первая претензия, которая предъявляется к подрядной организации, возводящей школу в Мичуринском.

Контракт с подрядчиком подписали в первых числах апреля, но работа началась не сразу. Тогда врио министра строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев высказал серьезное недовольство ее темпами.

Спустя неделю в Мичуринском побывала представитель минстроя Светлана Круглова, которая попросила строителей «настроиться на работу».

4 мая Александр Гришаев и врио министра образования региона Александр Воронков совместно проверили ход строительства. Они высказали замечание по срокам проведения земляных работ и закладки фундамента. Подрядчик объяснил отставание от графика непогодой.