«Канитель» в Спутнике: четыре дня ярмарки, концертов и творчества

16.06.2021 | 17:21

В Городе Спутнике завершился четырехдневный фестивальный марафон.

Скульпторы, йоги, керамисты, музыканты и представители еще как минимум двух десятков других творческих профессий стали гостями и участниками традиционной «Канители». Международный фестиваль творчества и рукоделия в третий раз выбрал своей площадкой Спутник. Организаторы говорят, что это - «любовь навсегда».

«Спутник - лучшая площадка для нашего фестиваля, начиная от инфраструктуры и заканчивая самой атмосферой, которая здесь создана. Наши московские партнеры, например, только о Спутнике и говорят, когда приезжают сюда», - поделилась организатор фестиваля Людмила Тимакова.

Четыре фестивальных дня выдались более чем насыщенными. Программу разделили на две сцены: своего зрители нашли и молодые рок-группы, и опытные барды. Между ними с утра до вечера работала ярмарка мастеров. На фонтанной площади проводили пенную дискотеку, фестиваль красок и фаер-шоу.

«Большое мероприятие получилось - гораздо больше предыдущего. Но для нас оно лишь шаг к следующим мероприятиям, которых у нас запланировано много: от молодежного фестиваля «Перспектива» и Сабантуя до дня рождения Города Спутника, который доказывает, что это фестивальный город», - подчеркнул арт-директор «Парка Спутника» Игорь Лакодин.

Каждую неделю в разделе «Афиша» на сайте penza-sputnik.ru можно выбирать мероприятие по душе и правильно спланировать свои выходные. В Городе Спутнике всегда интересно!