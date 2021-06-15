Общество

В Пензе страховой агент заплатит за медицинскую маску 7 500 рублей

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В Пензе женщину осудили за нарушение режима повышенной готовности, действующего в области более года.

В период борьбы с распространением коронавируса горожанка находилась на рабочем месте без маски. Будучи страховым агентом, она обслуживала клиентов без средства индивидуальной защиты.

«Факт совершения административного правонарушения нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела», - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

В итоге женщину признали виновной и оштрафовали на 7 500 рублей.

Рейды по выявлению нарушителей режима повышенной готовности в областном центре проводятся регулярно. Комиссия, состоящая из сотрудников управления по делам ГОЧС города, районных администраций, представителей управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства, обходит торговые центры и магазины.

С января по май 2021 года проверили 14 000 объектов потребительского рынка, составили 2 339 протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Санкция предусматривает штраф для граждан от 1 000 до 30 000 рублей.

Ограничения в регионе продлены до 30 июня включительно.

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Гость||

Меня тоже полицаи а по настоящему милиционеры тормазнули в арбековском рынке, никто не вызывал и я не вызывал, караулили следом за мной зашли попросили надеть, я говорю дай маску или противогаз, там я рассказал кто были их предки, потом звонок в умвд, и через неделю оказались оборотни, потом на сайте суда суд, я якобы извинился, что за байда ну и никакого штрафа, а вообще по закому мы все граждани ссср и полица - милиция не имеют права подходить к нам, по 109 фз чинушь они все замищающие должности.

Гость||

Обратите внимание: во всех комиссиях по ковиду нет медицинских работников.

Гость||

Гость писал(a):

Обратите внимание: во всех комиссиях по ковиду нет медицинских работников.
правда, временно замещающие чинуши! Им всем пендаля надо выписывать.

Гость||

Гость писал(a):

чинушь они все замищающие должности.
Кто тебя учил?

Гость||

Гость писал(a):

Кто тебя учил?
Прочитайте 109 фз эрэфии от 30.04.2021г. все поймете. четко прописано кто такие чинки.

Гость||

Гость писал(a):

Обратите внимание: во всех комиссиях по ковиду нет медицинских работников.
А они и не нужны.

Гость||

Гость писал(a):

нет медицинских работников.
Естественно. Дело медработников - лечить и не отсвечивать. В делах стратегии они ничего не должны понимать, и не понимают.

Имя: Гость
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