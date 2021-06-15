Общество

Число коррупционных преступлений в области выросло более чем в 2 раза

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В Пензенской области продолжает расти число коррупционных преступлений. Так, за пять месяцев 2021 года зарегистрировали 106 таких нарушений закона, что на 73,8% больше, чем за тот же период 2020-го (61).

Количество преступлений по статье 290 УК РФ (дача взятки) и по статье 291 УК РФ (получение взятки) возросло на 22, по статье 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) - на 10.

Число иных нарушений закона также увеличилось. С января по май зафиксировано 6 083 преступления, это на 7,6% больше, чем за тот же период минувшего года (5 654).

«При этом по Приволжскому федеральному округу количество зарегистрированных преступлений снизилось на 0,6%», - отметила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По сравнению с январем - маем 2020-го возросло число особо тяжких преступлений (357 - за 5 месяцев текущего года, 291 - минувшего), средней тяжести (1 023 и 964 соответственно), небольшой тяжести (3 174 и 3 075 соответственно).

Половина преступных деяний, совершенных в области за данный период, - это хищения чужого имущества (50,9%). Большая часть из них кражи (59%), на долю мошенничества пришлось 35,4%.

Рост преступности отмечен в 19 районах региона, снижение - в 12. На прежнем уровне число деяний против закона остались в Бековском и Тамалинском районах.

«Число зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, незначительно снизилось (с 577 до 571). При этом из незаконного оборота на момент возбуждения уголовного дела изъято более 80 кг наркотических средств, что почти в два с половиной раза превышает данный показатель аналогичного периода прошлого года (более 30 кг)», - сообщила Светлана Артамонова.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области продолжает расти число коррупционных преступлений. Так, за пять месяцев 2021 года зарегистрировали 106 таких нарушений закона, что на 73,8% больше, чем за тот же период 2020-го (61).
Таки извините, а основная масса этих преступлений зафиксирована до 21 марта или после?

Гость||

А сколько намеренно не выявляется но о них известно!

Гость||

Враньё, у нас нет коррупции, есть только патриоты! Нас опять с другим городом на П перепутали)))

Гость||

А Ванино дельце посчитали?

Мотовилов (гость)||

Обращаю внимание ВРИО губернатора области. Все передачи радио на ДВ,СВ,КВ,УКВ уничтожили якобы из-за экономии электроэнергии. На самом деле в интересах сговора монополистов во сто крат опасней сотовых сетей. Слышно только Китай на русском, Ислам и Индию.

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