Общество

«Билайн» и «Локо-Банк» снизили комиссию по кредитам до 1 рубля

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«Билайн» (ПАО «ВымпелКом»), КБ «Локо-Банк» (АО) и «Золотая Корона» представляют новое предложение для клиентов банка - 1 рубль комиссии при погашении потребительского кредита и пополнении карты «Локо-Банка». Ранее комиссия составляла 1% (минимум 50 рублей).

Предложение действует только в собственной рознице «Билайна». При оплате автокредита «Локо-Банка» сохраняется постоянная комиссия 0%.

Воспользоваться выгодным предложением держатели кредитных карт «Локо-Банка», а также заемщики потребительского кредитования смогут неограниченное количество раз в период действия акции.

Внести оплату по кредиту или пополнить карту «Локо-Банка» («Мир», Visa, Mastercard, Maestro) можно как за себя, так и за другого владельца. Для этого достаточно предъявить свой паспорт, указать номер счета или карты и ФИО получателя. Обычно начисление денежных средств происходит на следующий рабочий день, но не позднее трех рабочих дней. Проведение платежа в офисах «Билайн» занимает, как правило, не более 5 минут.

Новый тариф действует в период с 1 мая по 30 июня 2021 года. Более подробная информация об организаторе и акции доступна на moskva.beeline.ru.

Услуга предоставляется РНКО «Платежный Центр» (ООО) на основании Договора о комплексном обслуживании клиента (текст на rnko.ru). Лицензия Банка России № 3166-К от 14 апреля 2014 года.

КБ «Локо-Банк» (АО), лицензия Банка России № 2707.

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