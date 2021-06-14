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Общество

В Пензе 11 пар сочетались узами брака по особому сценарию

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Связать дату свадьбы с Днем России и расписаться в торжественной обстановке в Пензе решили 11 пар. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

12.06.21 изначально не было внесено в список «красивых» дат, которые, как известно, пользуются большим спросом, однако желающих все равно оказалось немало.

Для 22 женихов и невест отдел ЗАГС Октябрьского района распахнул двери большого зала торжеств и подготовил особый сценарий.

«Под звуки свадебного марша специалисты отдела ЗАГС вручили свидетельство о заключении брака с пожеланиями бесконечного счастья, долгих счастливых лет жизни и безграничной любви», - уточнили в загсе.

С начала лета в регионе наблюдается наплыв желающих связать себя узами брака: за первую неделю лета в Пензенской области расписались около 200 пар.

Источник — фото zags.pnzreg.ru
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Гость||

Фиолетово

Гость||

Мало в Пензе позора.

Так ЗАГСы в пятиэтажках стыдоба . Всё до кучи в буртасии

Гость||

12 июня - это день предательства и развала страны. Те кто связывал себя узами брака 12.06.21 видимо хотят предательства в своём браке и развала семьи.

Гость||

Что такое брак? Всего лишь юридический договор о порядке дележа имущества при разводе.

Имя: Гость
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