В Пензе 11 пар сочетались узами брака по особому сценарию

14.06.2021 | 11:47

Связать дату свадьбы с Днем России и расписаться в торжественной обстановке в Пензе решили 11 пар. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

12.06.21 изначально не было внесено в список «красивых» дат, которые, как известно, пользуются большим спросом, однако желающих все равно оказалось немало.

Для 22 женихов и невест отдел ЗАГС Октябрьского района распахнул двери большого зала торжеств и подготовил особый сценарий.

«Под звуки свадебного марша специалисты отдела ЗАГС вручили свидетельство о заключении брака с пожеланиями бесконечного счастья, долгих счастливых лет жизни и безграничной любви», - уточнили в загсе.

С начала лета в регионе наблюдается наплыв желающих связать себя узами брака: за первую неделю лета в Пензенской области расписались около 200 пар.