Точка в вопросе о размещении Аллеи правителей в Пензе не поставлена

14.06.2021 | 10:03

Врио заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов ответил на редакционный запрос сетевого издания «ПензаИнформ» о размещении в региональном центре Аллеи правителей.

В запросе уточнялось, не передумали ли чиновники устанавливать в сквере у епархии, вблизи Спасского кафедрального собора, 43 скульптуры.

Олег Ягов напомнил, что между областным правительством и собственниками скульптур (это их автор Зураб Церетели, Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств, а также Музей военной истории Российского военно-исторического общества) была достигнута договоренность о безвозмездной передаче скульптурной композиции «Аллея правителей России», состоящей из 43 бюстов правителей Российского государства, начиная с князя Рюрика.

«Вместе с тем сообщаю, что в настоящее время вопрос переноса и размещения «Аллеи правителей России» в Пензе окончательно не решен», - написал врио зампреда.

Таким образом, точка в вопросе о размещении объектов до сих пор не поставлена.

Между тем по первоначальному замыслу работы должны были завершиться к Дню России, чтобы на праздник Аллея уже приняла своих первых посетителей.