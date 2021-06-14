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Общество

Точка в вопросе о размещении Аллеи правителей в Пензе не поставлена

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Врио заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов ответил на редакционный запрос сетевого издания «ПензаИнформ» о размещении в региональном центре Аллеи правителей.

В запросе уточнялось, не передумали ли чиновники устанавливать в сквере у епархии, вблизи Спасского кафедрального собора, 43 скульптуры.

Олег Ягов напомнил, что между областным правительством и собственниками скульптур (это их автор Зураб Церетели, Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств, а также Музей военной истории Российского военно-исторического общества) была достигнута договоренность о безвозмездной передаче скульптурной композиции «Аллея правителей России», состоящей из 43 бюстов правителей Российского государства, начиная с князя Рюрика.

«Вместе с тем сообщаю, что в настоящее время вопрос переноса и размещения «Аллеи правителей России» в Пензе окончательно не решен», - написал врио зампреда.

Таким образом, точка в вопросе о размещении объектов до сих пор не поставлена.

Между тем по первоначальному замыслу работы должны были завершиться к Дню России, чтобы на праздник Аллея уже приняла своих первых посетителей.

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Гость||

Точка поставлена , ОНА В ПЕНЗЕ НЕ НУЖНА НИ ГДЕ И НИ В КАКОМ ВИДЕ!!!!!!!!!!!!! Народ категорически ПРОТИВ!!!!!!!

Гость||

Неважно, как будет решен конкретно этот "вопрос", и надо ли его вообще решать, но в Пензе все равно никогда ничего не успевают сделать в обещанные сроки.

Гость||

Гость писал(a):

Народ категорически ПРОТИВ!!!!!!!
Народ категорически против того, чтобы кто-то вещал от его имени. Все мои знакомые "за".

Гость||

Гость писал(a):

Народ категорически против того, чтобы кто-то вещал от его имени. Все мои знакомые "за".
Вот за свой счет их и устанавливайте. И где-нибудь в уединенном месте, где вы гуляете.

А наши общие деньги тратить надо более эффективно. Пенза от этой аллеи краше не станет, увы.

Гость||

Гость писал(a):

Все мои знакомые "за".
Видимо твои знакомые срать хотели на историю.

Мотовилов (гость)||

Гость писал(а):

> Неважно, как будет решен конкретно этот "вопрос", и надо ли его вообще

> решать, но в Пензе все равно никогда ничего не успевают сделать в обещанные

> сроки.

==================================

Негодяи как обычно оттягивают и успокаивают, а точку поставят там же.

Так их учили гадить народу на курсах чиновников .

Всю эту систему надо перелопачивать с нуля.

Гость||

Гость писал(a):

Пенза от этой аллеи краше не станет, увы.
Эта аллея не нужна даром.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Врио заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов
Если кто не в курсе Олег Ягов председатель Пензенского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО).

Гость||

Гость писал(a):

Народ категорически против того, чтобы кто-то вещал от его имени. Все мои знакомые "за".
Согласен у себя и ставьте за свой личный счет . Нам эта Церетеливщина не нужна тут китча от Ткаченко хватает.

Гость||

Гость писал(a):

тут китча от Ткаченко хватает.
Болезный, китч Юрия Ткаченко исключительно в твоей голове.

Гость||

Гость писал(a):

Болезный, китч Юрия Ткаченко исключительно в твоей голове.
Ну вам то больным шизофренией и извращенцам конечно же лучше знать.) Все идет строго по плану Алена Далесса.

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

тут китча от Ткаченко хватает.
Болезный,

> китч Юрия Ткаченко исключительно в твоей голове.

---------------------------------------------

Кич Киченко из той же гнилой плеяды Церетели.

Гость||

Гость писал(a):

Все мои знакомые "за".
Как за дырявого либерастного Иван-коня,убивающего культурный код наших детей?

Мотовилов (гость)||

Чинки от культуры тоже скичились, пусть верстаются к своей альма матери в вечно красный ПГПИ. Нужна смена персонала.

Гость||

Гость писал(a):

Все идет строго по плану Алена Далесса.
А ты экстремист. План Даллеса включен под номером 3932 в федеральный список экстремистских материалов.

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Имя: Гость
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