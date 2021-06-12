Учебный сайт педагога из Никольска вошел в десятку лучших в области

12.06.2021 | 17:00

Свой сайт преподаватель английского языка Ангелина Жаркова создала зимой, когда решила принять участие в конкурсе «Учитель года». Наличие личного образовательного интернет-ресурса было обязательным условием заочного этапа.

«Создать сайт сложно, особенно если совсем в этом не разбираешься. Пришлось углубиться, посидеть - много часов кропотливой работы. Я считаю, он полезен для родителей и учеников, так как там много полезной информации по изучению английского языка», - рассказала учитель английского языка средней школы № 3 (г. Никольск).

Теперь Ангелина Жаркова вошла в десятку специалистов, чьи образовательные ресурсы в 2021 году признаны лучшими в Пензенской области. В конкурсе приняли участие 75 человек - учителя школ, преподаватели колледжей, воспитатели. Их личные сайты оценивались по 7 критериям.

«Посещаемость ресурса, его возраст, оригинальность дизайна, удобство, безопасность, комфортность виртуальной образовательной среды и так далее. Результаты очень плотные, жюри было тяжело выбрать лидера, но тем не менее он есть», - сообщил член жюри Александр Шиленков.

Гран-при завоевала победительница конкурса «Лучший воспитатель - 2021» Анастасия Солдаткина из пензенского детского сада № 7 «Ягодка».