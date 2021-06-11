Нейросеть «Билайн» для поиска людей и студенты ВШЭ получили премию

11.06.2021 | 12:51

«Билайн» и команда студентов Высшей школы бизнеса ВШЭ получили американскую премию в области устойчивого развития Flourish Prize 2021 в категории «Партнерство в интересах устойчивого развития». Это первый случай, когда компания из России получает подобную награду.

В ее рамках жюри отбирает 17 самых интересных кейсов (по числу целей устойчивого развития) со всего мира, описанные студентами. Рассказ о нейросети «Beeline AI - Поиск людей» для добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» подготовили студенты ВШЭ Ирина Журавлева, Аделия Лихачева, Евгения Печникова, Марианна Симонян и Павел Щеблыкин.

«На момент публикации нашей статьи на платформе Aim2Flourish я работала в компании «Билайн» и была не понаслышке знакома с совместными проектами «Билайн» и организации «Лиза Алерт». Участие в конкурсе Aim2Flourish было отличной возможностью поделиться опытом российских компаний в области ведения ответственного бизнеса с большой аудиторией. Я искренне рада, что практики российских компаний в области устойчивого развития признаются лучшими мировым сообществом экспертов», - подчеркнула Евгения Печникова.

Нейросеть Beeline AI была запущена в конце 2019 года. Она служит для обработки фотографий местности, полученных с беспилотных летательных аппаратов в местах поиска пропавших людей волонтерами «Лизы Алерт».

«Нейросеть Beeline AI - действительно важная для нас разработка. Эта технология позволяет как минимум в 2,5 раза сократить время на просмотр и сортировку снимков с беспилотников. Наше решение уже помогло спасти жизни десятков людей. При этом мы постоянно совершенствуем и адаптируем его к специфике поиска пропавших людей», - отметил исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом» Джордж Хелд.

«Мы рады нашему многолетнему сотрудничеству с «Билайн» и действительно благодарны им за создание нейросетевого алгоритма для поиска людей по фото. Буквально на этих выходных алгоритм помог найти в подмосковном лесу пожилого человека», - рассказал председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

AIM2Flourish - программа, реализуемая в Fowler Center for Business as an Agent of World Benefit американской Школой менеджмента Уэтерхеда в Case Western Reserve University. AIM2Flourish - это глобальная образовательная инициатива, поддерживаемая Организацией Объединенных Наций, в которой студенты с помощью метода позитивного интервьюирования узнают и рассказывают об историях бизнес-инноваций, направленных на изменение мира в лучшую сторону.