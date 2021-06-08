Стал известен график восстановления подачи горячей воды в Заречном

08.06.2021 | 16:35

На втором этапе гидравлических испытаний теплосетей, проходившем в Заречном в начале июня, специалисты выявили более 10 порывов на трубопроводах. Их будут устранять в течение трех недель.

Портал «Город Z» опубликовал график ремонтных работ и восстановления циркуляции горячей воды.

10 июня запланирован ремонт на улице Ленина, 58. Циркуляцию восстановят по адресам: ул. Ленина, 40а, 58, 60, 62, 64, 65, 65а, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74; Заречная, 3, 5, 13, 24, 26, 26а, 28, 28а, 30, 30а, 32, 34, 36; Любовина, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 21; Светлая, 22, 24, 28, 30, 32, 33; Молодежный проезд, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19; проспект Мира, 56, 56а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96.

В этот же день запланирован ремонт на проспекте Мира, 4. Подачу воды восстановят в домах на проспекте Мира, 8, 8а, 10, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 22а, 24; 30-летия Победы, 4, 6/17, 9/20, 11, 13/19; улице Братской, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 21, 21а, 23, 25, 27, 29; на Спортивной, 1/6, 3, 3а, 5/1.

15 июня предстоит ремонт на улице Ленина, 38. Горячее водоснабжение появится в домах № 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 на улице Ленина.

16 июня пройдет ремонт на Строителей, 7. Циркуляция будет восстановлена в домах 1, 3, 3Б, 5, 7 на этой улице.

17 июня теплоэнергетики будут работать на проспекте 30-летия Победы, 19. Подача воды будет восстановлена на улице Комсомольской, 15, 17; Братской, 18, 20; проспекте 30-летия Победы, 15, 17, 19.

18 июня запланирован ремонт на улице Зеленой, 15. ГВС восстановят в домах № 15, 21, 23, 25 на Зеленой.

21 июня предстоит ремонт на Ленина, 22, и подача воды в дома № 14, 16, 18, 20, 22 на этой улице.

22 июня специалисты будут трудиться на улице Конституции, 2. Циркуляция будет восстановлена в домах № 2, 4, 6 на улице Конституции, № 33 на Братской; № 28, 30, 32 на проспекте Мира.

23 июня работы пройдут на улице Ленина, 5. Подача воды состоится в дома № 1, 3, 5 на данной улице.

24 июня - ремонт на улице Братской, 33а, и проспекте Мира, 21. Циркуляция будет восстановлена в домах на улице Братской, 31, 33а; проспекте Мира, 21.

25 июня тепловики будут работать на улице Зеленой, 10, и восстановят подачу ГВС по этому адресу.

«Зареченцам, которые заметят, что сливать горячую воду в их доме приходится даже после восстановления циркуляции, для устранения неполадок нужно звонить в управляющие компании или ТСЖ. Готовы помочь и наши специалисты, телефон 65-53-38», - цитирует «Город Z» ресурсоснабжающую организацию.