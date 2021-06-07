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Общество

В Пензе планируют заключить в срок контракты по трем участкам дорог

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Контракт на ремонт улицы Рябова в Пензе должен быть заключен 30 июня. Проектно-сметная документация вошла в план-график закупок. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в понедельник, 7-го числа.

Ранее на совещании в региональном правительстве глава администрации города Андрей Лузгин назвал эту дорогу в числе объектов, реализация которых может оказаться под угрозой, если контракты по ним не заключат до 1 июля.

Речь также шла о проекте расширения проспекта Строителей (от ТЦ «Берлин» до улицы 65-летия Победы), а также создании развязки на трассе М5 в микрорайоне Арбеково.

«По проспекту Строителей заключение экспертизы в техчасти получено. В настоящее время достоверная сметная стоимость строительства проходит проверку в государственной экспертизе. Также проходит процедура присвоения регистрационного номера положительного заключения госэкспертизы по объекту «Транспортная развязка на 624-м км автомобильной дороги М5 «Урал», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Как только заключение будет получено, объявят торги на строительство объектов.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

шли годы....а что мешало этим занимается зимой и весной??

Имя: Гость
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