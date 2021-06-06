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Общество

В Каменке спортсменов принял долгожданный ФОК

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Для занятий спортом у юных каменцев теперь есть все. В 2020 году появилось уникальное футбольное поле с подогревом, в текущем - торжественно открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

«Долго ждали мы этот спортивный объект. Смотришь на него и радуешься. Сейчас завидую тем тренерам, которые будут заниматься с детьми. И тем более приятно заниматься здесь», - отметил на открытии ветеран спорта Сергей Михеев.

Физкультурно-оздоровительный комплекс построен в рамках нацпроекта «Демография», стоимость работ составила более 90 миллионов рублей.

«Этот объект очень был важен и необходим в Каменском районе. Потому что у нас не было объектов, которые соответствуют определенным требованиям для того, чтобы мы могли проводить у себя не только районные соревнования, но и принимать соревнования иного уровня: областные и всероссийские. А нам очень хотелось это сделать. Потому что выезд из дома - это один вариант спортивной встречи. А когда принимаешь у себя в родных стенах и здесь твои зрители, близкие, родственники, большая поддержка, это совершенно иное впечатление», - высказалась заместитель главы администрации района Ольга Логачева.

Это теперь не только самой большой спортивный объект во всем районе, но и единственный, где созданы все условия для болельщиков, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

ФОКи да церквя. Одна забота.

Гость||

Ну да, как и на кавказе -мечеть и спортзал

Гость||

Что может быть более противной «красной тряпкой» для родителя, чем тупой уродский певец или блогер (речь пойдёт только о таких, есть множество хороших блогеров и артистов), которому подражает их ребёнок. Как ему объяснить, что это не правда? Как его уберечь от ужасного влияния этого тупого «монстра»?

Для начала надо понять, что «монстр» не тупой, коль у него получается быть «иконой» для ребёнка, а у вас нет. Родители думают что «атака» идёт только на их детей, а сами они всё понимают и видят. Для того, чтобы разобраться в этом непростом вопросе, надо задать много вопросов «Зачем?». Зачем эти «блогеры» и «артисты» сделали так, что вас от них воротит? Если вам противно смотреть на них, то будьте уверены — это не случайно! Так и было задумано!

Зачем «блогеру» создавать вам негативные эмоции? Чтобы вызвать негативную реакцию и мысли. Им очень выгодно, чтобы родители были неконструктивны в их оценке. Гриф — «Фу, мерзость», таких персонажей не просто устраивает, он их цель! Важно, чтобы родитель не обсуждал, не критиковал, не думал, а давясь от тошноты и ужаса боялся, что с его ребёнком случится беда. Так они снимают с себя перспективу разумной и конструктивной критики с вашей стороны. Зачем? Правила ведения войны: «Вынуждай своего противника на неадекватные действия». Зачем? Для «политической победы». Им важно показать, что родители относятся к ним предвзято. Без всяких веских причин нападают на их «свободу самовыражения».

Всё начинается до подросткового возраста: «Я запрещаю тебе смотреть этот мультик! — Почему? — Потому, что я так сказал!». То есть «игра» идёт по кривым правилам — ребёнок должен объяснять свои поступки и решения, а взрослый нет. При этом, ребёнку совершенно не кажется, что мульт плохой. Ему совершенно точно интересно, ему нравится, а родитель отрицает, что это так. Он не отвечает на вопрос «Почему?», а он был задан не зря! Из этого и растут «ноги» убеждений, что родители ничего не понимают, от них не жди адекватности и они обязательно «обгадят» всё, что понравится мне, «своё» от них надо скрывать.

Далее вступают в игру подсознательные законы расстановки приоритетов задач. Ребёнок начинает постепенно действовать «на зло». На самом деле, он постоянно воспроизводит одну и ту же ситуацию, где он не получил отв

Гость||

Далее вступают в игру подсознательные законы расстановки приоритетов задач. Ребёнок начинает постепенно действовать «на зло». На самом деле, он постоянно воспроизводит одну и ту же ситуацию, где он не получил ответа на своё «почему?». Для этого он будет «выбирать» (это происходит бессознательно, потому в кавычках) то, что приведёт к неразрешённой ситуации. То есть родитель будет что-то запрещать, а ребёнок задаст вопрос «почему?». Так создаётся цикличное возвращение к проблеме. «Почему родителю всё можно и не надо ничего объяснять, а мне всё нельзя и объяснять не дают (просто не слушают)?». Такое детское поведение — это запрос на обучение. «Научите меня отличать «дерьмо» от «повидла» так, чтобы я умел это делать сам!»

Деструктивные кумиры у ребёнка. Как исправить ситуацию?

Что делать?

Беседуйте с детьми, выслушивайте и отделяйте «мух от котлет». Применяйте изолированный анализ, не отправляйте в «отстой» всего «ЭлДжея». Подчеркните, что у него есть хорошие и сильные стороны. Что он, очень хорошо зарабатывает, умеет работать в команде, независим от чужого мнения. Он физически здоров, популярен, знает проблемы молодёжи и так далее. Но! Он выбрал очень «мерзкий» способ зарабатывать. Он играет на проблемах и слабостях молодых людей, но не делает их сильнее, а наоборот, оправдывает слабость. Он поёт о том, что его никто не понимает, но не рассказывает, как добиться обратного. «Разберите по винтикам» кумира, обсудите всё беспристрастно! Покажите, как этот шулер передёргивает карты, и вся его «магия» развеется.

Не дайте деструктивной «звезде» доказать, что вы неадекватны, предвзяты, что вы глупы и ничего не понимаете. Если вы просите ребёнка объясниться, то будьте добры и сами это сделать. Не выигрывайте за счёт грубой силы, уважайте ребёнка. Не пропускайте его вопросы «Почему?». Когда отвечаете на них, не будьте категоричны, высказывайтесь, доказывайте. Ваша задача не навязать своё «правильное» мнение, а научить ребёнка качественно составлять своё собственное.

По материалам группы ВК «Что с подростком?»

Гость||

"Лагуну" в Каменку перевидите, она оттуда роддом

Имя: Гость
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