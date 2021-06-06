В Каменке спортсменов принял долгожданный ФОК

06.06.2021 | 20:20

Для занятий спортом у юных каменцев теперь есть все. В 2020 году появилось уникальное футбольное поле с подогревом, в текущем - торжественно открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

«Долго ждали мы этот спортивный объект. Смотришь на него и радуешься. Сейчас завидую тем тренерам, которые будут заниматься с детьми. И тем более приятно заниматься здесь», - отметил на открытии ветеран спорта Сергей Михеев.

Физкультурно-оздоровительный комплекс построен в рамках нацпроекта «Демография», стоимость работ составила более 90 миллионов рублей.

«Этот объект очень был важен и необходим в Каменском районе. Потому что у нас не было объектов, которые соответствуют определенным требованиям для того, чтобы мы могли проводить у себя не только районные соревнования, но и принимать соревнования иного уровня: областные и всероссийские. А нам очень хотелось это сделать. Потому что выезд из дома - это один вариант спортивной встречи. А когда принимаешь у себя в родных стенах и здесь твои зрители, близкие, родственники, большая поддержка, это совершенно иное впечатление», - высказалась заместитель главы администрации района Ольга Логачева.

Это теперь не только самой большой спортивный объект во всем районе, но и единственный, где созданы все условия для болельщиков, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.