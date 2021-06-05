В Пензе и области началась акция «Каникулы с общественным советом»

05.06.2021 | 16:00

«Каникулы с общественным советом» будут проводить некоторые пензенские дети. Так называется акция, стартовавшая в Сурском крае. Члены объединения вместе с сотрудниками полиции посещают лагеря дневного пребывания в школах, труда и отдыха, а также загородные оздоровительные центры.

«Детям рассказали, какие правила нужно соблюдать при посещении лесных массивов и водоемов, о том, что необходимо поздним вечером находиться дома, слушаться родителей и не совершать противоправных деяний», - сообщила заместитель начальника отдела ОДУУП и ПДН УМВД России по Пензенской области Ирина Панфилова.

Воспитанники областного социально-реабилитационного центра в Кичкилейке к приезду гостей готовили концерт.

Одними поздравлениями с окончанием учебного года и началом каникул, а также песнями и танцами акция не ограничилась. Гости Кичкилейки привезли ее юным жителям сладкие подарки.