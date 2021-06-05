Общество

Фоторабота подростка из Пензы стала одной из лучших на конкурсе РГО

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На VII фотоконкурсе Русского географического общества «Самая красивая страна» снимок «Улитки-болтушки» пензенского школьника признан одним из лучших. 14-летний Филипп Харченко занял I место в номинации «Макромир».

«Идея родилась сама. Мы во время карантина - мама, папа и я - ходили в лес на Барковке. Там я увидел мох и рядом - две улитки. Как-то картинка создалась, я сфоткал», - рассказал победитель фотоконкурса.

Снимок Филипп сделал не с помощью смартфона, как это сейчас принято среди молодежи, а фотокамерой с 30-миллиметровым макрообъективом.

«Я вообще не надеялся на победу, потому что знаю, какие там работы. Это международный конкурс, принимают участие и Украина, и Китай, по-моему», - отметил подросток.

Всего в 2021 году за победу на конкурсе «Самая красивая страна» боролись более 6 500 претендентов из 19 стран. Филипп Харченко увлекается фотографией с 9 лет и мечтает сделать этим летом снимок с ящерицами.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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