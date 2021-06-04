Крути педали: около 350 пензенцев приехали на работу на велосипедах

04.06.2021 | 15:55

В пятницу, 4 июня, пензенцы присоединились к акции «На работу на велосипеде», приуроченной ко Всемирному дню велосипедиста.

Проект является ежегодной традицией города, которая берет свое начало в 2017-м. В первый раз на двухколесном транспорте на работу прикатили даже многие пензенские чиновники.

В 2018-м в Пензе мероприятие прошло еще с большим размахом: колонна велосипедистов в сопровождении машин МЧС проехала от Олимпийской аллеи через улицы Ленинградскую, Попова, Пацаева, Захарова, Ставского и Пушкина к площади Маршала Жукова.

В сентябре прошлого года в акции участвовали более 400 человек.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, на этот раз крутили педали около 350 работников предприятий, организаций и учреждений Пензы. Тем самым они выразили единомыслие с теми, кто считает велосипед самым экологичным видом транспорта.