Общество

В Сердобском районе детсадовцев не пускают на 2-й этаж из-за протечек

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В Сердобском районе по требованию прокуратуры должны отремонтировать двухэтажное здание детского сада. Речь идет о дошкольном учреждении «Колосок» в селе Пригородном.

Родители воспитанников коллективно пожаловались в прокуратуру на протекающую крышу. При проверке выяснилось, что учредитель - районный отдел образования - долгое время бездействовал.

«На втором этаже здания имелись многочисленные следы протечек, повлекшие за собой нарушения слоя побелки на стенах и потолках. По этой причине руководство образовательного учреждения было вынуждено перевести всех воспитанников детского сада на первый этаж здания», - рассказала «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

После осмотра начальнику отдела образования внесли представление об устранении нарушений. Сейчас оно находится на рассмотрении.

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