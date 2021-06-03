Общество

В области продолжают выявлять по 70 с лишним случаев COVID-19

Печать

В четверг, 3 июня, региональный оперативный штаб сообщил о 72 новых носителях коронавируса в Пензенской области. Таким образом, общее число выявленных случаев заражения достигло 47 489.

География последних инфицированных такова: 46 проживают в Пензе, 5 - в Пензенском районе, по 3 - в Каменском районе и городе Заречном, по 2 - в Бессоновском, Вадинском, Иссинском, Лунинском и Нижнеломовском районах, по 1 - в Башмаковском, Земетчинском, Малосердобинском, Мокшанском и Сердобском.

Под наблюдением медиков в настоящее время находятся 5 017 человек, сняты с него - 134 132.

«Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 74,26% населения региона», - уточнил региональный оперативный штаб.

За весь период пандемии коронавирус унес жизни 725 жителей области, из них 372 мужчины и 453 женщины. Из больниц выписали 44 664 пациента, перенесших опасное заболевание.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте