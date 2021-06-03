В области продолжают выявлять по 70 с лишним случаев COVID-19

03.06.2021 | 13:38

В четверг, 3 июня, региональный оперативный штаб сообщил о 72 новых носителях коронавируса в Пензенской области. Таким образом, общее число выявленных случаев заражения достигло 47 489.

География последних инфицированных такова: 46 проживают в Пензе, 5 - в Пензенском районе, по 3 - в Каменском районе и городе Заречном, по 2 - в Бессоновском, Вадинском, Иссинском, Лунинском и Нижнеломовском районах, по 1 - в Башмаковском, Земетчинском, Малосердобинском, Мокшанском и Сердобском.

Под наблюдением медиков в настоящее время находятся 5 017 человек, сняты с него - 134 132.

«Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 74,26% населения региона», - уточнил региональный оперативный штаб.

За весь период пандемии коронавирус унес жизни 725 жителей области, из них 372 мужчины и 453 женщины. Из больниц выписали 44 664 пациента, перенесших опасное заболевание.