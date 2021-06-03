В домах в двух районах Пензы отключат горячую воду

03.06.2021 | 17:36

В пятницу, 4 июня, дома в двух районах Пензы останутся без горячей воды. Проводятся гидравлические испытания сетей на прочность и плотность.

Воду отключат на Дзержинского, 38, 46, Пролетарской, 10, Герцена, 7, 9, 11, Луначарского, 44, 46, Ухтомского, 83а, 83, в Пролетарском проезде, 3а, и Жемчужном, 11.

Испытания пройдут и в микрорайоне Арбеково. Там ресурс будет отсутствовать на улицах Бородина, 17, 19, 21, 25, Рахманинова, 32, 34, 38, 42, детском саду № 139 на улице Бородина.

Горячей воды не будет с 9:00 до 17:00, сообщили в пресс-службе администрации города.