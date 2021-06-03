Глава управления РПН в 2020-м получил вдвое больше, чем в 2019-м

03.06.2021 | 15:01

На официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Пензенской области появились данные о доходах и имуществе его руководителя Михаила Перекусихина.

За 2020 год, отмеченный пандемией коронавируса, глава надзорного ведомства получил 3 млн 183 тыс. 331 рубль.

Им с супругой (которая задекларировала 877 тыс. 745 рублей) принадлежат по 4/10 доли в квартире (99,8 кв. м) и нежилое помещение (3 кв. м). Кроме того, жена владеет половиной квартиры (43,6 кв. м), а также автомобилем марки Toyota.

В 2019-м Михаил Перекусихин сообщил о вдвое меньшем доходе - 1 млн 512 тыс. 715 рублей. Его супруга тогда получила 394 тыс. 94 рубля.