Общество

Глава управления РПН в 2020-м получил вдвое больше, чем в 2019-м

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На официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Пензенской области появились данные о доходах и имуществе его руководителя Михаила Перекусихина.

За 2020 год, отмеченный пандемией коронавируса, глава надзорного ведомства получил 3 млн 183 тыс. 331 рубль.

Им с супругой (которая задекларировала 877 тыс. 745 рублей) принадлежат по 4/10 доли в квартире (99,8 кв. м) и нежилое помещение (3 кв. м). Кроме того, жена владеет половиной квартиры (43,6 кв. м), а также автомобилем марки Toyota.

В 2019-м Михаил Перекусихин сообщил о вдвое меньшем доходе - 1 млн 512 тыс. 715 рублей. Его супруга тогда получила 394 тыс. 94 рубля.

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Гость||

П вы говорите зарплаты мвленкие, маленький у вас под штанами а у депутатов и министров более чем достаточно, у некоторых даже под Штатами, .. Это Пенза. Карл. Буртасы не рулят.

Гость||

Вот теперь верю что жильё в Пензе дорогое и зарплата в среднем 40000т.р

Гость||

О как! А у людей зарплату не прибавляют ни копейки. Просить замучаешься. Жена получала 32 тыщ. в месяц-стала 73 тыщ. в месяц. И самого руководителя было в месяц 126 тыщ.р-стало 260 тыщ.р. Скажите где ж так прибавляют в два раза? Я туда работать пойду!

Гость||

Хорошо поживился на Ковиде!))) Работало ведомство плохо, а получили в 2 раза больше! Устали бедненькие, перетрудились!!!

Гость||

Кому война (Ковид),кому мать родная,эт за какие-такие заслуги вдруг "поперло":за брехню при Иване, когда 2-3 умерших за день и сейчас около 6 при значительном снижении заболевших?

Гость||

Вот будку наел на ковиде-то! Люди обнищали, а этот озолотился, ниче не делая для людей, только отчеты подгоняли да правила дурацкие строчили, тьфу!

Гость||

Один из главных брехунов наших

Гость||

Вон какте надбавки за ковид хапнул, в два раза, а врачам посекундно считали, наглецы!

Гость||

Да он и близко с Ковидом не стоял, наоборот, в трудные дни он прятался от людей! Он и тогда не работал, да и сейчас. Видимо вот на таких ковидные деньги и ушли не доходя до тех, кому доплаты действительно положены.

Имя: Гость
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