Общество

ЖК «Лугометрия» стал финалистом всероссийкого конкурса Urban Awards

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«Лугометрия», проект комплексного освоения территории с уникальной архитектурой и концепцией «жилой природы», привлек внимание профессионального жюри всероссийкого конкурса Urban Awards.

В номинации «Самый инвестиционно привлекательный проект» комплекс стал одним из пяти финалистов.

«Лугометрия» единственный среди проектов Пензенской области вышел в финальную стадию федеральной премии. Финалист Urban Awards - почетное звание, которое говорит о высокой оценке в среде профессиональных девелоперов. Кроме того, организаторами принято решение о номинировании «Лугометрии» на дополнительные премии: «Нейминг объекта» и «Брендинг объекта».

Название проекта - одежка, по которой встречают. Интересный нейминг, соответствующий продукту и платформе бренда, дополняет и развивает концепцию, повышая ценность предложения.

Организаторы конкурса отметили высокую степень проработки концепции и удачный выбор названия – «Лугометрия». Геометрия лугов, жилая природа - редкое и уникальное сочетание современной городской застройки и нетронутой природы.

Urban Awards 2021 - общероссийский конкурс, знак качества и гарантия надежности застройщика. Одной из ключевых задач премии является развитие и совершенствование стандартов качественного девелопмента в России, а также помощь покупателям в выборе жилья.

ЖК «Лугометрия» - уникальный проект для пензенского региона, это самодостаточный «город в городе», комфортная территория для жизни и эстетика природных ландшафтов, продуманные планировки и отделка «все включено».

Инфраструктура формируется уже на этапе строительства. В жилом комплексе в шаговой доступности будут размещены офисы современных IT-компаний и сферы обслуживания, торговые галереи и образовательные учреждения.

Подробная информация о проекте размещена на сайтах территорияжизни.рф и лугометрия.рф. Также на вопросы ответят по телефону +7(8412) 203-000. Ссылка на сайт федеральной премии Urban Awards: urbanawards.ru.

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