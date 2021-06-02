В Пензе на 1 млн кв. м газонов скосили траву

02.06.2021 | 09:51

Весной 2021 года в Пензе скосили траву более чем на 1 млн квадратных метров зеленых зон. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«С начала весенне-летнего сезона специалистами МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» были проведены работы по покосу травы в различных районах города. В целях санитарного состояния окошено 925 228 квадратных метров городских территорий», - уточнили в мэрии.

Еще более 250 тыс. кв. м территории обработали сотрудники районных администраций.

В течение последней недели траву косили на улицах Глазунова, Лядова, Кирпичной, Луначарского, Октябрьской, Московской, Окружной, Курской, Богданова, на проспектах Строителей и Победы и в проезде Байдукова.

Ранее редакция сетевого издания PenzaInform.ru провела опрос пользователей по поводу того, что они думают об утреннем покосе травы. Выяснилось, что шум от газонокосилок по утрам мешает выспаться примерно каждому четвертому респонденту (24,61%).

Многие пользователи Сети высказались против стрижки травы в принципе: «После триммера у травы стресс ужасный и рост прекращается, потом только сорняки посреди голой земли торчат. Стричь надо только газонную траву, она от этого лучше растет. Остальное постепенно убивается».

В то же время многие территории с газонной травой в Пензе находятся в неудовлетворительном состоянии. Так, желтыми проплешинами покрылся газон у Оборонительного вала.

В Центральном парке культуры и отдыха имени В. Г. Белинского, на балансе которого числится объект, рассказали, что ухаживают за ним. Однако зимой здесь проводились вскрышные работы, а в местах разрытий трава плохо приживается.