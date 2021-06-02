В Пензе детям в игровой форме напомнили правила движения

Посигналить и посидеть в настоящей патрульной машине или оседлать мотоцикл можно было на Юбилейной площади. Неожиданный аттракцион привлек туда не только школьников, которых приглашали, но и случайных прохожих.
Оказалось, что это лишь небольшая часть программы, подготовленной для детей сотрудниками ГИБДД и центра «Спутник». Главное - пройти квест.
«Это и теоретические задания, то есть вспоминают, как пешеходы проходят перекресток, чтобы летом не забыли, дорожные знаки для пешеходом и для велосипедистов. Также мы взяли такой вопрос, как оказание первой помощи при ДТП», - рассказала методист Детского (юношеского) центра «Спутник» г. Пензы Татьяна Савчук.
На площади разместилось несколько станций. Задания везде такие, чтобы научить ребенка самостоятельно безопасно передвигаться по городу и при этом проходящему этапы должно быть весело. Например, дети представляли себя школьным автобусом, подбирающим пассажиров на остановках.
Участников квеста в конце игры порадовали сладкими подарками. А ГИБДД обещает: таких развлечений в течение лета организуют еще немало.
«Планово будем проводить выезды по пришкольным лагерям, работать будем в том числе и в оздоровительных загородных лагерях, проводить подобные мероприятия на большое количество детей», - сообщила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Юлия Филатова.