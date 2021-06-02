Общество

«Служба 11» выберет лучший двор Пензы и наградит победителя

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Пришло время узнать, какой двор в столице края лучший. В честь четвертьвекового юбилея 11 канала народная программа «Служба 11» организует творческое соревнование «Лучший двор Пензы».

«Участвовать в конкурсе могут управляющие компании, жилищно-строительные кооперативы, ТСЖ, а также активные жильцы многоквартирных домов и частного сектора. Лучший двор Пензы - это не просто креативно оформленная территория. Это может быть яркий приусадебный участок или же клумба, в которую вы вложили душу, и вам хочется об этом рассказать», - пояснила автор и ведущая программы «Служба 11» Наталья Васильева.

Чтобы заявить об участии, нужно позвонить на номер 300-911 - журналисты договорятся о съемке - или прислать письмо на электронный адрес: 11@penzainform.ru.

Подробнее об условиях можно прочитать на портале PenzaInform.ru. Для этого необходимо открыть любую новость, внизу найти баннер «Службы 11», нажать на него и получить нужную информацию. Приз победителю гарантирован - сертификат сети магазинов «Моя родня» на 30 000 рублей.

Первый участник - двор на проспекте Строителей, 124. ТСЖ «Весна» объединило жителей, заинтересованных в благоустройстве и улучшении территории.

«У нас на субботник 90% людей выходит, и кто не выходит, звонят: «Михалыч, оставь нам территории, мы придем потом, сделаем», - сообщил председатель ТСЖ «Весна» Ахмед Михаил оглы Магеррамов.

В этом дворе есть детская площадка, аккуратная контейнерная, жильцы обустроили парковку для себя и гостей, развели нарядные цветники.

Пусть на придомовой территории нет асфальта, зато можно самим построить городок для малышей, высадить живую изгородь в палисаднике - фантазии пензенцев нет предела. В этом журналисты уже убедились во время работы над программой «Служба 11».

Сюжеты будут снимать до начала сентября, а затем стартует голосование. 22 сентября в прямом эфире передачи выберут победителя, и тогда все узнают, каков лучший двор Пензы.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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