Продукция «Дамате» получила высшие награды на международной выставке

02.06.2021 | 13:57

Мясная продукция «Дамате» удостоилась высших наград международной выставки «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК». Продукция из мяса индейки «Индилайт» и из мяса утки «Озёрка» получила пять золотых медалей.

Эта ежегодная выставка - одна из важных отраслевых площадок демонстрации инновационных и передовых разработок для производства безопасной и качественной продукции, она отражает всю цепочку производства продукции животноводства и птицеводства - от поля до стола.

Мероприятие проходило в Москве с 17 по 19 мая. В нем участвовали 345 компаний из 36 стран.

В дегустационном конкурсе «Лучший традиционный продукт - 2021» золото присудили четырем позициям ассортимента «Индилайт»: это сосиски «Сливочные» и «Грандос», «Ежики» и «Буженина».

Кроме того, члены жюри высоко оценили товары из мяса утки под брендом «Озёрка», впервые представленные на конкурсе. Медали высшей пробы и почетного диплома удостоилась «Тушка утенка 1 сорта».

Таким образом, «Дамате» в очередной раз подтвердила высокое качество выпускаемой продукции, продемонстрировала новые разработки и решения при производстве продуктов питания, получила положительные отклики экспертов рынка и участников мероприятия.