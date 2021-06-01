Общество

В Пензенской области 8 педагогов получат гранты по 200 тыс. руб.

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В Пензенской области подведены итоги конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2021 году.

В профессиональном состязании участвовали 38 преподавателей из 22 муниципальных образований региона.

По итогам конкурса 8 из них получат грант Президента Российской Федерации в размере 200 тыс. рублей каждому. Единовременное поощрение будет вручено ко Дню Учителя.

«В списке победителей - педагоги из Губернского лицея, гимназий № 1 и 44 города Пензы, школы села Чемодановка Бессоновского района, школы имени М. Н. Загоскина села Рамзай Мокшанского района, № 9 города Каменки, лицея № 230 Заречного и школы № 4 Нижнего Ломова», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

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