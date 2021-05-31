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Общество

Пензенцам напомнили, как записаться на прививку и где ее сделать

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В Пензенской области продолжается бесплатная вакцинация населения от коронавируса. Жителям региона напомнили, как записаться на прививку, где ее сделать и что нужно иметь при себе.

Прививаться важно, потому что это самый эффективный способ обезопасить себя и близких от тяжелого течения болезни. Если вакцину получит 60% взрослого населения, создастся коллективный иммунитет. Особенно важно сделать это людям из возрастной категории 60+, так как они переносят COVID-19 тяжелее всех.

Прививка - дело добровольное, ее ставят лицам старше 18 лет, не имеющим медицинских противопоказаний и являющимся здоровыми на момент вакцинации. Также важно, чтобы человек не был в близком контакте с зараженными коронавирусом.

Перед процедурой пациента обязательно осматривает врач. Он измеряет температуру тела, сатурацию (показатель насыщения крови кислородом), осматривает зев, готовит эпидемиологический анамнез, делает вывод о наличии или отсутствии противопоказаний для вакцинации. Также доктор определяет, какой именно препарат следует вводить пациенту.

В настоящее время их три: «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» (27 мая в область поступила очередная партия - 1 620 доз).

В регионе организовано 74 пункта вакцинирования.

В их числе 20 прививочных кабинетов в Пензе: в поликлинике № 1 на Набережной Реки Мойки (2 кабинета, тел. 99-87-19), № 2 на Володарского (тел. 98-33-22), № 3 на Светлой (3 кабинета, тел. 45-67-52), № 4 на Парковой (2 кабинета, тел.: 55-00-90, 56-64-53), № 5 в Жемчужном проезде (тел. 94-62-52), № 6 на Гагарина (2 кабинета, тел. 49-83-95), № 7 на Аустрина (2 кабинета, тел. 99-98-52), № 8 на Краснова (тел. 99-20-78), № 9 на Баумана (тел. 99-15-28), № 11 на Калинина (тел. 99-38-04), № 12 на Мира (тел. 99-60-51), № 13 на Кронштадтской (тел. 98-20-08), № 14 на Стасова (2 кабинета, тел. 98-45-00).

Еще 2 пункта открыты в Заречном, 12 - в четырех межрайонных больницах (4 - в Кузнецке, 2 - в Каменке, 3 - в Сердобске и столько же в Нижнем Ломове), 36 - в 26 районных больницах. Кроме того, работают пункты на базе ПГУ, АО «ППО ЭВТ имени В. А. Ревунова», клинической больницы «РЖД-Медицина» и КДЦ «Медиклиник».

Записаться на прививку можно либо через сайт госуслуг (выбрать удобный пункт без учета прикрепления к поликлинике, дату и время), либо по телефону 122, либо по номеру регистратуры поликлиники.

Помимо этого, вакцинация проводится в торговом центре «САНиМАРТ» на улице Суворова с 10:00 до 18:00 ежедневно, без перерыва. Туда предварительно записываться не нужно. При себе должен быть паспорт и СНИЛС.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

дураков нет, сами себе напоминайте коронобесы

Гость||

Повышение пенсионного возраста-нате, повышение цен на все-нате, инсулин-нету, лечение детей с тяжелыми заболеваниями-сбор денег смсками и вдруг , такая забота о населении, бесплатная вакцина.

Гость||

говорят что вместе с прививкой вбрызгевают чипы и потом нами будут управлять. кто будет управлять пока не знаю, но постараюсь выяснить.

Гость||

Как можно доверять власти, которая 20 лет грабит страну?

Гость||

О вакцинации пожилых на дому ни слова, медицина по пензенски.И что это врач определяет - в Питере и Москве на выбор.Если нет какой то вакцины, а человек хочет и нет противопоказаний тогда почему не поставить на очередь.А давление мерить перед вакцинацией не надо и наблюдать за пациентом после вакцинации тоже не надо.

Гость||

Провокация — это когда один человек заводит своей мыслью тысячи, а потом отходит в сторону. У чабанов в большой цене красавец баран-провокатор, уверенно ведущий за собой гурт овец в загон забоя. Овцы доверяют ему, ведь он ведет их к шелковистой траве и вкусной ключевой воде. Но в загоне их зарежут, а потом снимут шкуру. А баран-провокатор уходит в сторону и получает вкусную еду. На мясокомбинате барана-провокатора содержат специально. Кормят его изредка и только в убойном цехе, причем только тогда, когда на шашлык привозят очередную каракулевую отару. Голодного барана выпускают из вольера, и он стремглав летит поживиться под гильотины, а за ним, слепо подчиняясь стадному инстинкту, бросается вся новоприбывшая живность. Вот почему имя его «Провокатор».

Гость||

Провокация — искусница в умении подставить других, а самой оказаться не причем. Посадили дедушку в тюрьму, заходит он в камеру, а там зеки с наглыми рожами сидят, и давай к дедуле приставать: — Старый, а тебя то за что? Колись, а то опустим! — Да что вы, ребятки, Бог с вами, за провокации я сижу, за провокации… Зеки опешили: — А как это, дед, а ну покажи?! — Да неважно… — Да ладно, тебе дед, рассказывай… — Ну ладно, смотрите… Дедуля кряхтя встает, берет веник, подходит к параше, бултыхает там веником, потом к двери и начинает по ней барабанить. Окошко отворяется, и дед суёт веник в просунувшуюся морду охранника. Дедок замирает по стойке смирно. Через минуту в камеру влетают амбалы с дубинками: — А ну-ка, дедушка, подвинься, как бы тебя ненароком не задели…

Гость||

А ее в жопу делают?

Гость||

В Японии, в одном поселке недалеко от столицы жил старый мудрый самурай. Однажды, когда он вел занятия со своими учениками, к нему подошел молодой боец, известный своей грубостью и жестокостью. Его любимым приемом была провокация: он выводил противника из себя и, ослепленный яростью, тот принимал его вызов, совершал ошибку за ошибкой и в результате проигрывал бой. Молодой боец начал оскорблять старика: он бросал в него камни, плевался и ругался последними словами. Но старик оставался невозмутимым и продолжал занятия. В конце дня раздраженный и уставший молодой боец убрался восвояси. Ученики, удивленные тем, что старик вынес столько оскорблений, спросили его: — Почему вы не вызвали его на бой? Неужели испугались поражения? Старый самурай ответил: — Если кто-то подойдет к вам с подарком и вы не примете его, кому будет принадлежать подарок? — Своему прежнему хозяину, — ответил один из учеников. — Тоже самое касается зависти, ненависти и ругательств. До тех пор, пока ты не примешь их, они принадлежат тому, кто их принес.

Гость||

Вряд ли "в жопу", в плечо или, на крайняк, в ягодицу.

Гость||

Гость писал(a):

говорят что вместе с прививкой вбрызгевают чипы и потом нами будут управлять. кто будет управлять пока не знаю, но постараюсь выяснить.
сделают из меня зомбака и что потом делать мне?

Гость||

На днях в Московской школе 1748 после проведённой вакцинации погиб учитель истории Виктор Шишков. Сделав вторую прививку он почувствовал себя плохо и сразу обратился к Врачу, но никаких отклонений у него не выявили, а на следующий день он умер.

Отдать должное Виктору, что он шестым чувством понял что умирает, прямо сказав об этом в разговоре с одним из своих коллег, так же предостерёг остальных коллег от правильности выбора в пользу вакцинации.

Виктору было 47 лет, и по отзывам педагогического коллектива он был веселый и жизнерадостный человек, но пошедший на поводу администрации школы, как и многие другие, заставляющей вакцинироваться работников.

Его смерть многих потрясла. И многие из сторонников вакцинации начали рассказывать то о чем они молчали.

Гость||

После вакцинации от коронавируса в России скончался директор Центра подтверждения соответствия качества лекарственных средств, подведомственного Минздраву России, Евгений Соловьёв. ОН уж точно ПОДТВЕРДИЛ на собственном опыте БЕЗОПАСНОСТЬ российской вакцины!!!

Гость||

у знакомой после прививки сын умер - 40 лет. Вот и думайте.

Гость||

Вот, вот ...а ну их, а не пошли бы они...один раз живём.

Имя: Гость
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