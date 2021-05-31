Пензенцам напомнили, как записаться на прививку и где ее сделать

31.05.2021 | 14:09

В Пензенской области продолжается бесплатная вакцинация населения от коронавируса. Жителям региона напомнили, как записаться на прививку, где ее сделать и что нужно иметь при себе.

Прививаться важно, потому что это самый эффективный способ обезопасить себя и близких от тяжелого течения болезни. Если вакцину получит 60% взрослого населения, создастся коллективный иммунитет. Особенно важно сделать это людям из возрастной категории 60+, так как они переносят COVID-19 тяжелее всех.

Прививка - дело добровольное, ее ставят лицам старше 18 лет, не имеющим медицинских противопоказаний и являющимся здоровыми на момент вакцинации. Также важно, чтобы человек не был в близком контакте с зараженными коронавирусом.

Перед процедурой пациента обязательно осматривает врач. Он измеряет температуру тела, сатурацию (показатель насыщения крови кислородом), осматривает зев, готовит эпидемиологический анамнез, делает вывод о наличии или отсутствии противопоказаний для вакцинации. Также доктор определяет, какой именно препарат следует вводить пациенту.

В настоящее время их три: «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» (27 мая в область поступила очередная партия - 1 620 доз).

В регионе организовано 74 пункта вакцинирования.

В их числе 20 прививочных кабинетов в Пензе: в поликлинике № 1 на Набережной Реки Мойки (2 кабинета, тел. 99-87-19), № 2 на Володарского (тел. 98-33-22), № 3 на Светлой (3 кабинета, тел. 45-67-52), № 4 на Парковой (2 кабинета, тел.: 55-00-90, 56-64-53), № 5 в Жемчужном проезде (тел. 94-62-52), № 6 на Гагарина (2 кабинета, тел. 49-83-95), № 7 на Аустрина (2 кабинета, тел. 99-98-52), № 8 на Краснова (тел. 99-20-78), № 9 на Баумана (тел. 99-15-28), № 11 на Калинина (тел. 99-38-04), № 12 на Мира (тел. 99-60-51), № 13 на Кронштадтской (тел. 98-20-08), № 14 на Стасова (2 кабинета, тел. 98-45-00).

Еще 2 пункта открыты в Заречном, 12 - в четырех межрайонных больницах (4 - в Кузнецке, 2 - в Каменке, 3 - в Сердобске и столько же в Нижнем Ломове), 36 - в 26 районных больницах. Кроме того, работают пункты на базе ПГУ, АО «ППО ЭВТ имени В. А. Ревунова», клинической больницы «РЖД-Медицина» и КДЦ «Медиклиник».

Записаться на прививку можно либо через сайт госуслуг (выбрать удобный пункт без учета прикрепления к поликлинике, дату и время), либо по телефону 122, либо по номеру регистратуры поликлиники.

Помимо этого, вакцинация проводится в торговом центре «САНиМАРТ» на улице Суворова с 10:00 до 18:00 ежедневно, без перерыва. Туда предварительно записываться не нужно. При себе должен быть паспорт и СНИЛС.