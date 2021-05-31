33% новых случаев коронавируса в области зафиксировано в Пензе

31.05.2021 | 13:28

В понедельник, 31 мая, в области подтвердили 70 случаев коронавирусной инфекции. 23 из них зарегистрировали в Пензе.

По сообщению регионального оперативного штаба, заразившихся также выявили в Кузнецком, Наровчатском, Нижнеломовском (по 6), Бессоновском (4), Вадинском, Камешкирском, Лопатинском, Сердобском (по 3), Иссинском, Каменском, Мокшанском, Пензенском (по 2), Спасском, Заметчинском, Тамалинском (по 2) районах. В суточную статистику вошел Заречный с двумя новыми пациентами.

Общее число подтвердившихся случаев COVID-19 в области 47 269. Под наблюдением находится 5 153 человека, сняты с него 132 628.

В лабораториях на коронавирус с начала эпидемии проверили 952 201 пациента (всего 1 016 147 исследований). За выходные тесты сделали 7 608 человек.