Общество

В школах области занижают категорию террористической опасности

Печать

В 70% образовательных учреждений региона работа ведется с грубыми нарушениями принципов антитеррористической защищенности. Об этом сообщила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова на заседании антитеррористической комиссии в четверг, 27 мая. Она назвала масштаб проблемы глобальным.

«Наибольшее количество таких учреждений находится в Пензе, Пензенском, Сердобском районах, Кузнецке, Заречном, Каменке, то есть в больших муниципальных образованиях», - отметила она.

Одним из грубых нарушений является занижение категории террористической опасности объектов образования. Наталья Канцерова привела в пример школу в Нижнем Ломове, которой присвоена III категория.

«В ней пребывает одновременно 953 ребенка - это II категория! При III количество детей должно быть гораздо меньше. При наступлении негативных позиций мы будем исходить из данных, которые введут нас в заблуждение, по организации всего алгоритма действий», - пояснила главный пензенский прокурор.

Она доложила, что в 235 объектах образования отсутствуют помещения для охраны, в 159 - системы оповещения и управления эвакуацией, в 70 - системы контроля управления доступа. Также в значительном количестве учреждений отсутствуют речевые оповещатели и камеры видеонаблюдения

«Для решения проблемы нужны финансы, то есть поэтапное планирование как мероприятий, так и финансирования. Этот вопрос требует больше конкретики, больше практических шагов и решений. Масштаб проблемы огромен», - подытожила Наталья Канцерова.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

нужны финансы,
Это главное?

Гость||

Гость писал(a):

Это главное?
Финансы будут трясти с родителей и те как миленькие заплатят и не пикнут - вот главное.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте