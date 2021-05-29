В школах области занижают категорию террористической опасности

29.05.2021 | 14:21

В 70% образовательных учреждений региона работа ведется с грубыми нарушениями принципов антитеррористической защищенности. Об этом сообщила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова на заседании антитеррористической комиссии в четверг, 27 мая. Она назвала масштаб проблемы глобальным.

«Наибольшее количество таких учреждений находится в Пензе, Пензенском, Сердобском районах, Кузнецке, Заречном, Каменке, то есть в больших муниципальных образованиях», - отметила она.

Одним из грубых нарушений является занижение категории террористической опасности объектов образования. Наталья Канцерова привела в пример школу в Нижнем Ломове, которой присвоена III категория.

«В ней пребывает одновременно 953 ребенка - это II категория! При III количество детей должно быть гораздо меньше. При наступлении негативных позиций мы будем исходить из данных, которые введут нас в заблуждение, по организации всего алгоритма действий», - пояснила главный пензенский прокурор.

Она доложила, что в 235 объектах образования отсутствуют помещения для охраны, в 159 - системы оповещения и управления эвакуацией, в 70 - системы контроля управления доступа. Также в значительном количестве учреждений отсутствуют речевые оповещатели и камеры видеонаблюдения

«Для решения проблемы нужны финансы, то есть поэтапное планирование как мероприятий, так и финансирования. Этот вопрос требует больше конкретики, больше практических шагов и решений. Масштаб проблемы огромен», - подытожила Наталья Канцерова.