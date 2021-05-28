Валерий Лидин помог девочке с редкой болезнью попасть в санаторий

28.05.2021 | 13:18

В четверг, 27 мая, председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин встретился с 15-летней жительницей Городища Лизой Грачевой, которая проходит в Пензе очередной курс лечения от редкой болезни.

Накануне к спикеру регионального парламента обратилась мать девочки. Она рассказала об орфанном заболевании Елизаветы и о дорогостоящем медикаментозном лечении по федеральной программе.

Между курсами препарата врачи рекомендовали девочке цикл реабилитационных мероприятий. Женщина пришла к главе законодательной власти с просьбой помочь в приобретении санаторной путевки.

Валерий Лидин связался с главным врачом одного из пансионатов Пензенской области, где есть необходимые условия, и уточнил наличие свободных мест на определенный период. Летом Елизавета сможет пройти санаторно-курортное лечение.

«В телефонном разговоре с лидером пензенских единороссов Лиза поделилась мечтой посетить историческое здание губернского Дворянского собрания. На встречу с Валерием Лидиным девочка, увлекающаяся рисованием, привезла свой подарок - карандашный набросок, пообещав, что в следующий раз напишет настоящую картину», - рассказали в пресс-службе регионального Заксобра.