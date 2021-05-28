В Белинском районе на полевой дороге погиб мотоциклист

28.05.2021 | 16:21

В четверг, 27 мая, в Белинском районе произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 18:30 на полевой дороге, расположенной в 2,5 км от автотрассы Тамбов - Пенза - Чернышево, опрокинулся мотоцикл «Минск» 43-летним водителем.

Мотоциклист скончался на месте происшествия.

Обстоятельства и причины аварии выясняют специалисты, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

15 мая ДТП с мотоциклистом произошло на проспекте Строителей в Пензе. Двухколесное транспортное средство внезапно завалилось - по-видимому, водитель не справился с управлением, пытаясь резко затормозить. Медики оказали мотоциклисту и его пассажирке помощь и отпустили их.

В 2020 году в Бессоновском районе к смертельной аварии привело лопнувшее колесо мотоцикла, двигавшегося со скоростью свыше 90 км/ч. 30-летний пассажир, ехавший без шлема, вылетел из седла и погиб.