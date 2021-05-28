Итоги недели: цены на жилье, школы и антитеррор, выплата 10 000 рублей

28.05.2021 | 19:22

Редакция портала PenzaInform.ru собрала три главные новости уходящей недели.

Первый сюжет - о том, что Пенза обогнала Москву по темпу роста цен на жилье.

Аналитики сравнили стоимость в период с апреля 2020 года по апрель 2021-го. Оказалось, что 14 городов опережают столицу. В списке - Балашиха, Калининград, Санкт-Петербург, Пенза, Сочи и еще 9 пунктов.

Конкретно в Пензе ценовой разрыв с Москвой за год сократился на 4,34%. В разных районах цена за 1 кв. м варьируется в диапазоне от 40 000 до 90 000 рублей.

Вторая новость - о мерах по антитеррору.

В некоторых пензенских школах о них забыли. Там самовольно отключают системы контроля, чтобы проходить через пост быстрее. Турникеты либо отсутствуют, либо неисправны. Систем оповещения об эвакуации нет, не все камеры функционируют. Металлоискатели находятся в нерабочем либо выключенном состоянии.

Заступающие на дежурство не обучены работе с этими устройствами. К охране вообще много претензий, нередко на постах - пенсионерки, и сменить их пока некому.

Третий сюжет - старт приема заявлений на выплату 10 000 рублей.

Принимать заявления начнут в середине июля. Деньги будут поступать на счета уже в августе.

Выплата направляется всем семьям с детьми от 6 до 18 лет, чтобы поддержать родителей при сборах ребенка в школу.

Для оформления выплаты достаточно подать одно заявление. Сделать это можно онлайн, в МФЦ, ПФР или в органах соцзащиты.