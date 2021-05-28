А. Воронков назвал среднюю зарплату охранников в школах и садах

28.05.2021 | 13:04

Средняя заработная плата охранников, работающих в образовательных организациях, - 28 000. Об этом сообщил врио министра образования Пензенской области Александр Воронков на заседании антитеррористической комиссии в четверг, 27 мая.

Он уточнил, что средняя зарплата педагога при этом равняется 31 000 рублей.

Чиновник отчитался об итогах анализа исполнения сотрудниками ЧОПов предъявляемых к ним требований.

«Договоры стандартные. Другое дело - какого сотрудника ставят на пост сами охранные предприятия. Здесь выявляются нарушения», - отметил Александр Воронков.

Врио губернатора Олега Мельниченко его ответ не устроил.

«Кто осуществляет контроль за тем, какие сотрудники ставятся на охрану? Договор заключает образовательное учреждение. Там есть требования. Если эти требования не выполняются, почему заказчик не предъявляет претензий? Такого быть не должно. Есть руководитель учреждения, который должен незамедлительно ставить вопрос о невыполнении условий контракта и предупреждать, что контракт будет расторгнут. Почему у нас там пожилые бабушки дежурят?» - поинтересовался глава региона.

По его мнению, 28 000 рублей - достойная зарплата для Пензенской области.

«Ну если вы обозначили такую заработную плату, тогда требуйте, чтобы там стояли соответствующие сотрудники», - обратился врио губернатора к Воронкову.

В разговор включился начальник регионального управления ФСБ России Дмитрий Поляков.

«Сколько расторгнуто контрактов? Сколько выставлено претензий? Я вам скажу: ни одного не расторгнуто», - заметил он руководителю минобра.

«Если вы выявляете нарушения, давайте реагируйте, меняйте охранное предприятие, если оно не выполняет условия контракта. Принципиально ведите себя в этом вопросе. Ни одного - это значит, что системная работа не ведется, а ваша задача как врио министра - выстроить системную работу. Вы 6 лет уже как руководите - это не 2, не 3, не 6 месяцев, а 6 лет. И за 6 лет надо систему-то как-то построить. Сколько вам необходимо времени, чтобы вы разработали систему контроля за исполнением контрактов по охране?» - спросил он Александра Воронкова.

Тот ответил, что минобр сделает все в течение двух недель.

«Не уверен, что две недели на это потребуется, давайте все-таки месяц дадим, чтобы в спокойной обстановке, тем более сейчас дети уходят на каникулы. Но тем не менее лагеря будут пришкольные - тоже это надо иметь в виду. Возьмите месяц, но через месяц вы отладьте систему контроля, чтобы заложенные в контрактах требования выполнялись, и ответственность должностных лиц, кто кого должен проверять. Без этого никак», - подчеркнул Мельниченко.

Александр Воронков заключил, что для выполнения в полном объеме мероприятий по антитеррористической защищенности объектов необходимо 644 млн 329 тысяч рублей.