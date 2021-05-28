Сетевое издание|18+|Пятница|28 мая 2021|13:47
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Общество

А. Воронков назвал среднюю зарплату охранников в школах и садах

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Средняя заработная плата охранников, работающих в образовательных организациях, - 28 000. Об этом сообщил врио министра образования Пензенской области Александр Воронков на заседании антитеррористической комиссии в четверг, 27 мая.

Он уточнил, что средняя зарплата педагога при этом равняется 31 000 рублей.

Чиновник отчитался об итогах анализа исполнения сотрудниками ЧОПов предъявляемых к ним требований.

«Договоры стандартные. Другое дело - какого сотрудника ставят на пост сами охранные предприятия. Здесь выявляются нарушения», - отметил Александр Воронков.

Врио губернатора Олега Мельниченко его ответ не устроил.

«Кто осуществляет контроль за тем, какие сотрудники ставятся на охрану? Договор заключает образовательное учреждение. Там есть требования. Если эти требования не выполняются, почему заказчик не предъявляет претензий? Такого быть не должно. Есть руководитель учреждения, который должен незамедлительно ставить вопрос о невыполнении условий контракта и предупреждать, что контракт будет расторгнут. Почему у нас там пожилые бабушки дежурят?» - поинтересовался глава региона.

По его мнению, 28 000 рублей - достойная зарплата для Пензенской области.

«Ну если вы обозначили такую заработную плату, тогда требуйте, чтобы там стояли соответствующие сотрудники», - обратился врио губернатора к Воронкову.

В разговор включился начальник регионального управления ФСБ России Дмитрий Поляков.

«Сколько расторгнуто контрактов? Сколько выставлено претензий? Я вам скажу: ни одного не расторгнуто», - заметил он руководителю минобра.

«Если вы выявляете нарушения, давайте реагируйте, меняйте охранное предприятие, если оно не выполняет условия контракта. Принципиально ведите себя в этом вопросе. Ни одного - это значит, что системная работа не ведется, а ваша задача как врио министра - выстроить системную работу. Вы 6 лет уже как руководите - это не 2, не 3, не 6 месяцев, а 6 лет. И за 6 лет надо систему-то как-то построить. Сколько вам необходимо времени, чтобы вы разработали систему контроля за исполнением контрактов по охране?» - спросил он Александра Воронкова.

Тот ответил, что минобр сделает все в течение двух недель.

«Не уверен, что две недели на это потребуется, давайте все-таки месяц дадим, чтобы в спокойной обстановке, тем более сейчас дети уходят на каникулы. Но тем не менее лагеря будут пришкольные - тоже это надо иметь в виду. Возьмите месяц, но через месяц вы отладьте систему контроля, чтобы заложенные в контрактах требования выполнялись, и ответственность должностных лиц, кто кого должен проверять. Без этого никак», - подчеркнул Мельниченко.

Александр Воронков заключил, что для выполнения в полном объеме мероприятий по антитеррористической защищенности объектов необходимо 644 млн 329 тысяч рублей.

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Гость||

Когда не надоест врать Воронкову и ему подобным про з/п???

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По его мнению, 28 000 рублей - достойная зарплата для Пензенской области.
АХАХАХАХ. Ну так за эту достойную ЗП там и работают достойные люди

Гость||

Воронкова под следствие и на нары!

Гость||

По мнению Путина, 17000 это достойная заработная плата для среднего класса. Воронкову оставить путинские 17 тыщ, пущай работа́ет.

Гость||

давайте поменяемся вам достойную зарплату в 28 тыс. рублей а мне недостойную в 5 лямов год. договорились

Гость||

28 тыс. это отдают ЧОП за одного охранника. А охранник получает от этой суммы 12 тыс. А где и меньше. Вот и весь расклад.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

28 000 рублей - достойная зарплата
может в год???

Гость||

Какое же все-таки дно пробило руководящая партия. Страну и народ жалко. Второй жизни не будет.

Гость||

Гость писал(a):

28 тыс. это отдают ЧОП за одного охранника. А охранник получает от этой суммы 12 тыс. А где и меньше. Вот и весь расклад.
Я тоже так слышал. Причем ЧОПы работают без оплачиваемых отпусков и больничных. Охрана, отпишитесь, как реально получаете???

Гость||

Минималку

Гость||

получают охранники 12 тыс

Гость||

Гость писал(a):

получают охранники 12 тыс
Лицензию, медкомиссию, форму оплачивают из своего кармана. ХВАТИТ ВРАНЬЯ УЖЕ!!!!

Гость||

Врут и врут. Не надоело?

Гость||

12 792 минус подоходный налог в 13% =10 664 и всё.

Имя: Гость
Комментарий:

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