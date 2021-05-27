В регионе за сутки подтвердили более 70 случаев коронавируса

27.05.2021 | 13:10

В Пензенской области число случаев коронавируса достигло 46 982. За сутки прибавилось 73 пациента.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, в Пензе зарегистрировали 40 новых случаев заражения, в Заречном - 5. В суточную статистику вошли также районы области: Пензенский (7), Кузнецкий (5), Бессоновский, Каменский (по 3), Городищенский, Лунинский (по 2), Спасский, Малосердобинский, Никольский, Сосновоборский, Тамалинский, Шемышейский (по 1).

Из-за подозрения на коронавирус под наблюдением находится 5 342 человека, снято с него 132 373.

С начала эпидемии в лабораториях области на инфекцию проверили 942 107 пациентов (всего 1 005 469 исследований). За сутки тесты сделали 2 467 человек.

Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 72,91% населения региона, добавили в оперштабе.