Сетевое издание|18+|Пятница|28 мая 2021|01:49
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Общество

В регионе за сутки подтвердили более 70 случаев коронавируса

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В Пензенской области число случаев коронавируса достигло 46 982. За сутки прибавилось 73 пациента.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, в Пензе зарегистрировали 40 новых случаев заражения, в Заречном - 5. В суточную статистику вошли также районы области: Пензенский (7), Кузнецкий (5), Бессоновский, Каменский (по 3), Городищенский, Лунинский (по 2), Спасский, Малосердобинский, Никольский, Сосновоборский, Тамалинский, Шемышейский (по 1).

Из-за подозрения на коронавирус под наблюдением находится 5 342 человека, снято с него 132 373.

С начала эпидемии в лабораториях области на инфекцию проверили 942 107 пациентов (всего 1 005 469 исследований). За сутки тесты сделали 2 467 человек.

Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 72,91% населения региона, добавили в оперштабе.

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Гость||

Какая то заказная статистика

Гость||

Врать, врать и врать. Основа основ в данное время.

Гость||

Вирус уже никому не страшен

Гость||

Прививаться народ не хочет, вирусом уже не напугаешь. Поняли, что это обычное орви

Гость||

Прям каждый день одни и те же цыфры,что по заражению,что по смертности......Начните печатать уже правду!!!Здравоохранение у нас находится в плачевном состоянии.

Гость||

Нет,это не обычное ОРВИ!!!Кто переболел тот понимает,что это такое.

Гость||

я переболел этим типа "опасным" вирусом. Гриппом тяжелее болел. И да, для 99 % это обычное ОРВИ

Гость||

Не звизди, провокатор.

Гость||

Сам провокатор! Ты привился, ну и не свисти!

Гость||

"Врать, врать и врать. Основа основ в данное время"

И воровать, наживатся на масках и прививках!

Гость||

Пандемию отменили ещё 6 июня 2020 года, те же самые, кто и вводил, ВОЗ. А про "эпидемию" кроме пензюкских журналистов никто и не слышал. Когда уже этот театр абсурда закончится!

Гость||

Постройте уже серпентарий, рептилоидов пора изолировать. Жить противно!

Гость||

Рептилоиды с террариуме , а не в серпентарии, умник, хех

Гость||

Отличная идея, яд и ненависть ко всему людскому, будем перерабатывать в мази от радикулита

Гость||

Серпентарий в Новосибирске — единственный сохранившийся в России, где в медицинских целях разводят и "доят" змей. Эксперименты связаны с условиями содержания змей: чем змее комфортнее, тем больше яда она дает. Читать голосом Николая Дроздова.

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