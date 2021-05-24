На отдых детей из областного бюджета выделят более 270 млн

24.05.2021 | 10:08

В Пензенской области завершается подготовка детских оздоровительных лагерей к летней кампании. Об этом рассказал врио министра образования Александр Воронков на совещании в региональном правительстве в понедельник, 24 мая.

Он уточнил, что на эти цели из областного бюджета выделяется 273,5 млн рублей.

В лагерях отдохнет почти 41 тысяча детей. Кроме того, запланировано проведение походов, экскурсий, мастер-классов, экспедиций, слетов, в которых примут участие дополнительно 80 тысяч детей.

В общей сложности в регионе будет работать 363 лагеря. В целях борьбы с распространением коронавируса будет организован одномоментный заезд детей, заезд в другие дни или выезд с территории во время смены запрещены. Ребятам обеспечат четырехразовое питание, культурную и образовательную программу.

По словам Александра Воронкова, особые требования в этом году предъявляются к охране лагерей, допускаются только прошедшие соответствующее обучение сотрудники.