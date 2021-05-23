Зареченский лихач накатал штрафов на 300 000 рублей и хотел сбежать

23.05.2021 | 13:41

В Заречном судебные приставы четыре раза в месяц проводят рейды совместно с сотрудниками ДПС. Целью служителей закона является найти должников, имеющих более 10 неуплаченных штрафов ГИБДД.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», одним из злостных нарушителей являлся 25-летний горожанин. В отношении молодого водителя возбудили 113 исполнительных производств на общую сумму 363 000 рублей. Большая часть долга образовалась из-за неуплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Приставам, собиравшимся наложить арест на автомобиль, зареченец пояснил, что машина продана в Москву на запчасти. Но выяснилось, что это неправда. Служители закона обнаружили транспортное средство во дворе и начали составлять документы. Нарушитель не захотел расставаться с «железным конем», проник внутрь, попытался скрыться, но его остановили.

Другой нарушитель, 35-летний горожанин, проигнорировал 80 штрафов ГИБДД на 55 000 рублей. Должника остановили прямо на дороге и арестовали машину.

«Большинство штрафов, по которым не платят зареченцы, выписаны за превышение скорости», - поясняет портал.